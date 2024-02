I pronostici di lunedì 5 febbraio: Serie A, Liga e Premier League

I pronostici di lunedì 5 febbraio: c’è il posticipo di Serie A tra Roma e Cagliari, si gioca pure in Liga, Premier League e altri campionati minori.

Lunedì di posticipi in Serie A, Liga e Premier League. Nel campionato italiano tocca alla Roma del nuovo allenatore Daniele De Rossi alla ricerca della terza vittoria consecutiva contro il Cagliari dell’ex Ranieri. Missione alla portata grazie anche ai rinforzi di Angelino e Baldanzi che danno nuove alternative al cambio di modulo rispetto all’era Mourinho.

In Premier League il Manchester City proverà ad approfittare dello scontro diretto tra Arsenal e Liverpool di ieri battendo il Brentford, cliente ostico soprattutto quando gioca in casa: un gol subito dal portiere Ederson non è da escludere.

Pronostici altre partite

Nella Liga spagnola il Rayo Vallecano dovrebbe evitare la sconfitta contro il deludente Siviglia, sempre in lotta per non retrocedere nonostante i cambi di allenatore. Tra le partite da gol occhio a Maccabi Haifa-Maccabi Tel Aviv e Jong Utrecht-Jong Ajax.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Rayo Vallecano vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Rayo Vallecano-Siviglia, Liga, ore 21:00

Vincenti

• Roma (in Roma-Cagliari, Serie A, ore 20:45)

• Manchester City (in Brentford-Manchester City, Premier League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Roma-Cagliari, Serie A, ore 20:45

• Brentford-Manchester City, Premier League, ore 21:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Maccabi Haifa-Maccabi Tel Aviv, Israele, ore 19:30

• Jong Utrecht-Jong Ajax, Eerste Divisie, ore 20:00

• Rayo Vallecano-Siviglia, Liga, ore 21:00

Il “clamoroso”

Manchester City vincente e almeno un gol per squadra (in Brentford-Manchester City, Premier League, ore 21:00)