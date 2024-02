I pronostici del weekend (10-11 febbraio): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend: prima del ritorno delle coppe europee, in campo Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Premier League.

La ventiquattresima giornata di Serie A presenta come piatto forte la sfida tra la Roma rigenerata dalla cura De Rossi e l’Inter sempre più lanciata verso lo Scudetto dopo la vittoria nello scontro diretto con l’Inter. I giallorossi dopo l’addio di Mourinho hanno cambiato schema e hanno una vocazione decisamente più offensiva, motivo per cui i gol non dovrebbero mancare.

Gol in arrivo anche nell’altro big match della domenica di Serie A, tra Milan e Napoli: Mazzarri ha abbandonato la difesa a tre e con Kvaratskhelia in grade spolvero nella scorsa giornata è in grado di mettere in difficoltà la retroguardia rossonera.

Tra le big a caccia di vittorie in giro per l’Europa le principali favorite sono Manchester City e Barcellona contra Everton e Granada, squadra che ha perso il suo migliore giocatore Bryan Zaragoza nel corso del calciomercato invernale.

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a Tottenham-Brighton di Premier League, Real Madrid-Girona di Liga, PSG-Lille di Ligue 1, Volendam-PSV Eindhoven e Feyenoord – Sparta Rotterdam di Eredivisie.

Le altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra attenzione a Fulham-Bournemouth e Aston Villa-Manchester United di Premier League e Bayer Leverkusen-Bayern Monaco di Bundesliga.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

• Tottenham-Brighton, Premier League, sabato 16:00

• Real Madrid-Girona, Liga, sabato 18:30

• PSG-Lille, Ligue 1, sabato 21:00

• Volendam-PSV Eindhoven, Eredivisie, domenica 16:45

• Feyenoord – Sparta Rotterdam, Eredivisie, domenica 20:00

Le probabili squadre vincenti: i pronostici

• Manchester City (in Manchester City-Everton, Premier League, sabato 13:30)

• Cremonese (in Cremonese-Reggiana, Serie B, sabato 14:00)

• Monza o pareggio (in Monza-Verona, Serie A, domenica 12:30)

• Stoccarda (in Stoccarda-Mainz, Bundesliga, domenica 15:30)

• Barcellona (in Barcellona-Granada, Liga, domenica 21:00)

Partite da almeno un gol per squadra

• Fulham-Bournemouth, Premier League, sabato 16:00

• Roma-Inter, Serie A, sabato 18:00

• Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, Bundesliga, sabato 18:30

• Aston Villa-Manchester United, Premier League, domenica 17:30

• Milan-Napoli, Serie A, domenica 20:45