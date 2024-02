Scommesse, il governo cancella l’errore di quota: c’è l’accordo

Scommesse, trovato l’accordo per gli errori di quota, che molto spesso portano al contenzioso agenzie e utenti. La decisione del governo

L’errore di quota è un’arma a doppio taglio, per tutti. Partiamo da un fatto: chi decide di dare dei numeri a degli eventi sportivi per alimentare il proprio palinsesto, è ovviamente una persona e quindi, come tutte nel Mondo, può incappare nell’errore. In questo caso, però, quell’errore è un’occasione per l’utente, che capisce che il numero dato non è giusto e allora ci punta, probabilmente vincendo anche, ma poi non riesce comunque a incassare la vincita. E che cosa succede? Si va allo scontro, con un contenzioso aperto tra le agenzie e i vari scommettitori. Ecco, l’obiettivo del governo è proprio questo, chiudere o ridurre al minimo le cause.

E secondo le informazioni raccolta da Agimeg.it, la prossima settimana ci sarà un incontro tra i rappresentati di ADM e quelli dei concessionari, per chiudere in maniera definitiva la questione. E come si chiuderà? Eccolo spiegato.

Scommesse, cancellato l’errore di quota

“Per quanto riguarda l’errore quota l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli verificherà la differenza tra la quota errata e la quota media proposta dai concessionari. Sarà proprio quest’ultima che sarà applicata per il calcolo corretto dell’eventuale vincita” si legge. Quindi una via di mezzo tre la parti per evitare quelli che sono, o almeno si spera, tutti i contenzioni che si potrebbero creare.

Ovvio che tutti i concessionari dovranno presentare la documentazione completa per accertare che realmente ci sia stato un errore. Mentre sono escluse, così come vi abbiamo spiegato un poco di tempo fa, tutte quegli eventi sportivi che sono quotati in esclusiva da determinati bookmaker. In questo caso, visto che non c’è la possibilità di trovare un esempio e quindi di calcolare la media, avrà la meglio l’utente. Occhio però, anche in questo caso le possibili cause sono dietro l’angolo e quindi non è detto che tutto vada, subito, per il verso giusto. Però le possibilità che alla fine abbia ragione chi ha visto l’errore e ci ha scommesso sono veramente alte.