Rayo Vallecano-Siviglia: pronostici marcatori, tiratori e ammoniti

Rayo Vallecano-Siviglia è la partita che questa sera chiude la giornata di Liga spagnola. I nostri pronostici per marcatori, tiratori e ammoniti

Si chiude stasera la giornata della Liga spagnola e in palio ci sono dei punti pesantissimi sia per il Rayo Vallecano sia per il Siviglia. I padroni di casa, che arrivano al match dopo la sconfitta all’ultimo minuto contro l’Atletico Madrid, hanno voglia di riprendersi una vittoria che potrebbe essere decisiva per il proprio cammino. Ma gli andalusi devono salvarsi, e quindi cercheranno di vendere davvero cara la pelle.

Vabbè, gli altri pronostici li potrete tranquillamente trovare sul sito cliccando a questo link, in questo articolo noi vi parliamo di quelli che potrebbero essere i marcatori, i tiratori e gli ammoniti di un match che si preannuncia abbastanza caldo.

Rayo Vallecano-Siviglia, il possibile marcatore

La gara è calda, mette punti importanti in palio, ma alla fine dovrebbe anche regalare almeno una rete per squadra. Noi però ci affidiamo ad un solo marcatore, ovviamente, e puntiamo su En-Nesyri del Siviglia. Gli andalusi come detto devono cercare in tutti i modi dei punti fondamentali per la salvezza e il bomber principe è appunto quello sul quale abbiamo deciso di puntare.

I pronostici per marcatori e ammoniti

Partita calda, accesa. Molto maschia. Espino e Oscar Valentin (Rayo Vallecano), Agoumé, Soumare e Ocampos (Siviglia) sono quelli più caldi degli altri. Quelli che potrebbe decisamente accendersi durante il match e finire, di conseguenza, sul taccuino del direttore di gara. Occhio quindi anche alla possibilità di giocare un over cartellini, che ci potrebbe stare.

Questione, infine, dei tiratori in porta: Ocampos tra le fila andaluse è quello che almeno una volta i pali li potrebbe trovare. Soprattutto il primo dei due, che nell’ultimo periodo riesce comunque a vedere con una certa frequenza la porta avversaria. In casa Rayo, invece, occhio a Palazon e Camello. Anche contro l’Atletico Madrid nel corso del recupero sono stati quelli più pericolosi. Insomma, ci potrebbero provare anche questa sera.