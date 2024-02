Formazioni ufficiali Roma-Cagliari: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Roma-Cagliari, le formazioni ufficiali della sfida dell’Olimpico: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori del match tra i giallorossi e i rossoblu.

Dopo i due successi ottenuti contro Hellas Verona e Salernitana la Roma di Daniele De Rossi vuole continuare a lanciare messaggi importanti in ottica corsa Champions League. Il match dell’Olimpico contro il grande ex Claudio Ranieri, sotto questo punto di vista, potrebbe configurarsi come un autentico punto di non ritorno. Confermata la difesa a 4 dei capitolini, con Angelino che partirà titolare sulla corsia mancina e Pellegrini, Cristante e Paredes a comporre la linea mediana. Ecco le scelte dei due allenatori:

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Dossena, Yerry Mina, Obert; Zappa, Makoumbou, Prati, Nandez, Azzi; Petagna, Lapadula. All. Ranieri.

Roma-Cagliari, il pronostico marcatori

Il nuovo asset tattico impresso da Daniele De Rossi è apparso subito chiaro. La Roma nelle ultime uscite stagionali ha mostrato una propensione al palleggio importante che ha inevitabilmente favorito la prolificità offensiva. Tra i più ispirati, ovviamente, Paulo Dybala. Libero di svariare su tutto il fronte offensivo, la Joya è sempre una spina nel fianco per le difese avversarie. L’argentino – in crescita da un punto di vista fisico – appare uno dei candidati più autorevoli a mettere a segno almeno un gol. Magari, perché no, anche su calcio da punizione: specialità della casa che a Roma il numero 21 non è mai riuscito a mettere in mostra.

Roma-Cagliari: probabili ammoniti e tiratori

C’è tanta curiosità per vedere all’opera Angelino. E chissà che il neo acquisto della Roma riesca a ripagare la fiducia riposta in lui da De Rossi con una bella prestazione. Non è da escludere che lo spagnolo riesca a centrare almeno una volta lo specchio della porta. Piacciono anche le opzioni Pellegrini ed El Shaarawy tiratore. Sul fronte opposto occhio a Nandez che, oltre a rischiare un cartellino giallo, potrebbe anche impensierire Rui Patricio con una conclusione delle sue. Hanno chances di finire sul taccuino del direttore di gara anche Paredes e Yerry Mina.