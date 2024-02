Brentford-Manchester City: pronostici marcatori, tiratori e ammoniti

Brentford-Manchester City è una partita della 23esima giornata di Premier League. Ecco i nostri pronostici per marcatori, tiratori e ammoniti

Vincere per andare a meno due dal Liverpool con una partita in meno. Vincere per mettere pressione alla squadra di Klopp e prendere al secondo posto l’Arsenal di Arteta. Il Manchester City gioca contro il Brentford e ovviamente, come al solito, ha un obiettivo ben chiaro in testa, quello di vincere. E la squadra di Guardiola, oggettivamente, ci dovrebbe riuscire.

Troppo ghiotta l’occasione intanto, troppo netto il divario in campo tra le due formazioni. Ma, in questo articolo noi ci concentreremo soprattutto su quelli che possono essere i marcatori, i tiratori e gli ammoniti del match. E andiamo a vederli insieme.

Brentford-Manchester City, il possibile marcatore

Fuori per infortunio da diverso tempo, Haaland questa sera tornerà a giocare dal primo minuto guidando l’attacco della formazione del tecnico catalano. Il centravanti norvegese è stato troppo lontano dal gol per non sentire la mancanza, ed è ovvio che nella notte inglese cercherà in tutti i modi di tornare alla rete per sentire quella scarica unica di adrenalina. Sì, ci affidiamo a lui, e non potrebbe essere altrimenti.

I pronostici per tiratori e ammoniti

In casa Brentford è Ivan Toney il maggiore candidato a centrare lo specchio dei pali almeno una volta. Gioca in attacco, segna anche con una certa regolarità, quindi almeno una conclusione contro il City – che sta concedendo anche un poco troppo rispetto al solito – ci potrebbe stare. Tra gli ospiti invece occhio a De Bruyne: il belga si è rimesso in sesto ed è tornato a macinare gioco e azioni da luccicarsi gli occhi. Non ci stupiremmo se nel corso della serata centrasse almeno una volta – e forse anche due – i pali della porta del Brentford.

Tra i cattivi, invece, ci potrebbero finire almeno due uomini dei padroni di casa. Il primo è Reguilon, un tipo molto focoso che potrebbe pagare dazio. In mezzo al campo invece potrebbe spendere il fallo Jensen, uno che di certo non si tira indietro. Ma più che altro potrebbe anche essere costretto in alcune circostanze a entrare un poco cattivo. In casa City, invece, occhio a Gvardiol. Uno che si spende molto in avanti e che poi è costretto pure a tornare. Potrebbe perdere un poco di lucidità. Certo, anche lui potrebbe centrare lo specchio della porta. Occhio infine, anche al possibile cartellino giallo per Walker.