Palermo-Bari, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Palermo-Bari è valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Si può chiamare sfida tra deluse? Forse per il Palermo, sicuramente per il Bari. L’anticipo della giornata numero 23 della Serie B mette di fronte due formazioni che potevano decisamente fare meglio in questa stagione, soprattutto gli ospiti che dopo aver sfiorato lo scorso anno la Serie A, si ritrovano adesso lontanissimi dai primi posto e soprattutto fuori dai playoff. Che però ancora si possono raggiungere.

In casa Palermo invece, nonostante molti alti e bassi in questo avvio di stagione, la promozione diretta è distante solamente cinque punti. Ci pensano ovviamente gli uomini di Corini a questa possibilità, giusto farlo per una squadra blasonata che anche in questa sessione invernale di mercato ha piazzato dei colpi importanti pensando appunto di poter riuscire nell’impresa. Al massimo i rosanero ci proveranno dai playoff e sappiamo benissimo come chiudere davanti dà molti vantaggi.

Ora, è evidente che se la passino meglio i siciliani, che arrivano a questa partita forti del pareggio sul difficile campo dl Catanzaro e che prima avevano distrutto il Modena in casa. Ed è altrettanto evidente che la squadra di Corini, trascinata da un Barbera che si sta vestendo a festa, ha tutte le carte in regola per riuscire a prendersi l’intera posta in palio. Un’altra sconfitta, inoltre, metterebbe a serio rischio la panchina di Marino. Potrebbe anche essere richiamato Mignani. In ogni caso il Bari sta subendo una contestazione importante da parte dei propri tifosi. Non il modo migliore per avvicinarsi a questo importante match.

Come vedere Palermo-Bari in diretta tv e in streaming

Palermo-Bari è in programma venerdì 2 febbraio alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Palermo-Bari

Tutto lascia presagire che il Palermo si possa prendere tre punti pesantissimi per il proprio cammino e per il proprio sogno Serie A, facendo sprofondare il Bari in una situazione di classifica difficile da digerire. I rosanero quindi sono favoriti.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Graves, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Ranocchia, Gomes, Segre; Di Mariano, Soleri, Di Francesco.

BARI (4-3-3): Brenno; Dorbal, Matino, Vicari, Ricci; Maita, Benali, Edjouma; Kallon, Puscas, Sibilli.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1