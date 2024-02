Getafe-Real Madrid: pronostici marcatori, tiratori e ammoniti

Getafe-Real Madrid si gioca stasera ed è un recupero della ventesima giornata della Liga. I nostri pronostici per marcatori, tiratori e ammoniti

Contro un Getafe tranquillo a metà classifica con i suoi 29 punti, l’obiettivo del Real Madrid è quello di vincere e di superare in classifica il Girona che al momento, con una gara in più, è davanti alla squadra di Carlo Ancelotti di un solo punto.

Quindi? Quindi non ci possono essere dubbi su chi questa sera si prenderà la vittoria: la formazione del tecnico italiano è quella che vuole vincere la Liga, che ha la rosa per farlo, e che ha tutte le carte in regola per piazzare una vittoria fondamentale per il proprio cammino. Andiamo a vedere insieme, quindi, i pronostici per i marcatori i tiratori e gli ammoniti di questo match.

Getafe-Real Madrid, il pronostico dei marcatori

Facile pensare a Bellingham. Ma nel match contro il Getafe noi diamo fiducia a Rodrygo, forse quello meno “apprezzato” dagli altri nel tridente offensivo di Ancelotti, ma è quello che gioca sempre e che riesce anche a trovare la via della rete.

Il brasiliano, in coppia con Vinicius e con alle spalle il talento inglese, si trova davvero a suo agio e potrebbe riuscire a centrare i pali oltre che a bucare il portiere del Getafe.

Tiratori e ammoniti, il nostro pronostico

Il Real Madrid partirà all’assalto, siamo certi di questo. E Bellingham la conclusione (forse anche due, visto che calcia da fermo) la dovrebbe trovare. Così come la dovrebbe trovare Vinicius. Sì, tutto troppo semplice, ma alcune volte è meglio andare davvero sul sicuro. E questa ci sembra proprio l’occasione adatta per non rischiare nulla. In casa Getafe Mayoral sta disputando una grande stagione, tant’è che si è parlato anche dell’Arsenal nel corso di questi ultimi giorni di mercato. L’ex Roma è il candidato a centrare i pali almeno una volta durante il match insieme all’ex Manchester United Greenwood.

Tra i padroni di casa Maksimovic è quello che probabilmente si metterà sulle tracce di Bellingham e quindi potrebbe decisamente andare in difficoltà. Il centrocampista potrebbe beccarsi il cartellino giallo durante il match contro come Juan Iglesias a destra. Da quelle parti agirò Vinicius, che non riesce a spegnere mai il fuoco che ha dentro, molto spesso rischia grosso. E in un derby così importante il nervosismo potrebbe avere il sopravvento. Occhio anche a Rudiger.