Wolverhampton-Manchester United: pronostici marcatori, tiratori, ammoniti

Wolverhampton-Manchester United si gioca stasera ed è valida per la ventiduesima giornata di Premier League. I nostri pronostici per marcatori, tiratori e ammoniti

Con i punti che ha di distacco rispetto a quelle che in questo momento sono in zona Europa, e anche con le squadre che ci sono in mezzo, il compito del Manchester United, vale a dire quello di cercare di riprendersi di nuovo una qualificazione alla prossima Champions League e in generale alle manifestazioni europee del prossimo anno, appare difficile. Se non impossibile.

Dovrebbe cominciare a vincere con continuità la squadra di ten Hag, cosa che riesce poco in questa stagione così come è riuscita poco negli anni scorsi. Andiamo a vedere quelli che secondo noi potrebbero essere i marcatori, i tiratori e gli ammoniti.

Wolverhampton-Manchester United, il pronostico dei marcatori

Nonostante un cammino non decisamente all’altezza della situazione, lo United nella serata inglese almeno un gol lo dovrebbe trovare. E dopo un avvio di campionato un poco così, l’ex atalantino Hojlund sta riuscendo a fare il suo lavoro, vale a dire segnare.

Ecco, lui questa sera potrebbe riuscire a centrare i pali e soprattutto segnare. Ecco perché si potrebbe anche giocare tra i tiratori. Ma questo è un altro discorso e lo facciamo sotto.

Tiratori e ammoniti, il nostro pronostico

Questione tiratori: Bruno Fernandes, per le sue doti balistiche e anche perché calcia da fermo, è il maggiore indiziato a riuscire a centrare lo specchio della porta in almeno un’occasione. Il portoghese ha qualità da vendere ed è la stella di questa squadra. In casa United occhio anche a Varane, uno che va a saltare di testa in tutte le occasioni possibili. In casa Wolves invece attenzione a Cunha, a segno nell’ultimo match disputato in Fa Cup, che cerca sempre di trovarsi lo spazio alle spalle dell’attaccante di riferimento. Se riesce a girarsi e guardare la porta è uno che la trova, senza dubbio. Dalla distanza Lemina sta trovando lo specchio della porta con grande continuità.

Tra i cattivi ci potrebbe finire senza dubbio Casemiro. Quasi un habitué di questa statistica. Ma anche Garnacho è uno che quando il gioco si fa duro sa farsi sentire. E in trasferta su un campo difficile la partita non sarà delle più semplici da affrontare. Il duello con Semedo sarà infuocato, anche il terzino potrebbe finire sul taccuino dell’arbitro. Tra i padroni di casa in mezzo al campo potrebbe esserci qualche scintilla, quindi pensiamo a Doyle ammonito insieme a Lemina.