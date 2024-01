Crystal Palace-Sheffield United, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Crystal Palace-Sheffield United è una partita della ventiduesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Il 2023 del Crystal Palace si era chiuso con una vittoria, ottenuta ai danni del Brentford, che aveva interrotto un lungo digiuno di successi. Le Eagles, infatti, non vincevano da circa due mesi ed in otto giornate di Premier League avevano raccolto a malapena tre punti, avvicinandosi pericolosamente alla zona rossa.

Nel nuovo anno, tuttavia, gli uomini di Roy Hodgson sembrano aver nuovamente dimenticato come si vince: nelle tre partite giocate sinora – due di FA Cup e una di campionato – hanno fatto registrare un pareggio e due sconfitte. Hanno abbandonato la coppa nazionale più importante, arrendendosi all’Everton nel replay, e nel derby con l’Arsenal hanno incassato la sconfitta più pesante della stagione, venendo travolti 5-0 dai Gunners all’Emirates Stadium. Restano cinque i punti di vantaggio sulla terzultima (che però ha una gara in meno) e non c’è da stare tranquilli. L’esperto tecnico, tornato sulla panchina delle Eagles la scorsa stagione per scongiurare la retrocessione in Championship, ha già messo in guardia i suoi: lo scontro diretto con lo Sheffield United, fanalino di coda del massimo campionato inglese, è una di quelle partite da non sbagliare.

Serve un’impresa alle Blades

Le Blades, a differenza del Crystal Palace, hanno giocato nel fine settimana, perdendo 5-2 con il Brighton di Roberto De Zerbi salutando quasi immediatamente l’FA Cup.

Priorità massima al campionato, dove i biancorossi finora hanno racimolato appena 10 punti in 21 partite: per evitare di ritornare al piano di sotto dopo appena una stagione la squadra allenata da Chris Wilder deve compiere un mezzo miracolo, visto che i punti da recuperare sulla quartultima sono già sette. Il cambio di guida tecnica, in ogni caso, ha sortito qualche effetto: nell’ultimo match di Premier League lo Sheffield United è riuscito ad evitare la sconfitta con il West Ham (2-2), pareggiando a tempo scaduto con un rigore di McBurnie. Contro il Palace mancherà lo squalificato Brewster, espulso durante il concitato finale di gara.

Come vedere Crystal Palace-Sheffield United in diretta tv e in streaming

Crystal Palace-Sheffield United, in programma martedì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato inglese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Il Crystal Palace, sempre a secco di gol nelle ultime tre partite, dovrebbe riuscire a sbloccarsi contro quella che è la difesa più perforata del torneo (51 gol subiti). Fidarsi delle Eagles, alle prese con numerosi problemi, in questo momento potrebbe essere un azzardo, ma un loro risultato positivo appare assai probabile. Entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Sheffield United

CRYSTAL PALACE (4-4-2): Henderson; Clyne, Andersen, Guéhi, Mitchell; Eze, Richards, Lerma, Schlupp; Edouard, Mateta.

SHEFFIELD UNITED (4-5-1): Foderingham; Bogle, Ahmedhodzic, Robinson, Trusty; McAtee, Osborn, Souza, Hamer, Brereton Diaz; Osula.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1