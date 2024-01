Ajax-Roma, Champions League femminile: streaming gratis, formazioni, pronostici

Ajax-Roma è una partita del sesto turno dei gironi di Champions League femminile e si gioca martedì alle 21:00. Dove vederla, pronostici

Nel momento in cui è stato sorteggiato il raggruppamento i tifosi della Roma avrebbero messo la firma per essere alla sesta giornata ancora in corsa. Ed è così, visto le che le giallorosse che questa sera affrontano l’Ajax alla Cruijff Arena con una vittoria potrebbero andare avanti. Ma serve anche un altro risultato: il Psg deve strappare un risultato positivo sul campo del Bayern Monaco. E visto che tutte e quattro sono in corsa allora tutto può realmente succedere.

Certo, c’è amarezza dopo il pareggio di mercoledì scorso contro il Bayern Monaco arrivato in pieno recupero e dopo una decisione arbitrale davvero discutibile. Il fallo dal quale poi è scaturito il 2-2 tedesco è stato fischiato al contrario e anche dentro l’area di rigore una spinta a Linari era sanzionabile. Insomma, la Roma poteva essere padrona del proprio destino ma così non è. Ma questo non preclude come detto nessuna possibilità.

Si giocherà davanti a 15mila spettatori. Non sarà semplice. Ma la Roma – che all’andata ha vinto 3-0 – ha le carte in regola per riuscire nel colpo esterno contro una delle formazioni più giovani dell’intera manifestazione. In casa l’Ajax ha vinto sia contro il Psg sia contro il Bayern, ma ha beccato le due formazioni in un momento difficilissimo della loro stagione. La Roma invece si è tirata fuori dalla crisi che si stava palesando e ci crede.

Ajax-Roma, dove vederla in tv e in streaming

Ajax-Roma, gara valida per il sesto turno dei gironi della Champions League femminile, è in programma martedì 30 gennaio alle 21:00. Il match in questione, così come tutte le partite di questa competizione, si potrà vedere su Dazn, che ha i diritti della Champions e pure della Serie A femminile. In maniera gratuita, ma con la telecronaca in inglese, la sfida si potrà seguire sul canale Youtube di Dazn dedicato appunto alla manifestazione.

Il pronostico

Gara da un gol per squadra e di conseguenza, visto che pensiamo che la Roma possa vincere, da almeno tre reti complessive. Le giallorosse hanno un poco più di esperienza delle olandesi che, giocando anche per il pareggio, potrebbero cercare di affrontare sotto l’aspetto tattico una partita diversa. Cosa che non hanno nelle corde. La squadra di Spugna ne potrebbe approfittare. Sì, ci sta il colpo esterno.

AJAX (4-3-3): Van Ejik; Kardinaal, Spitse, De Sanders, Weerden; Sabajo, van Gool, van de Velde; Grant, Joekstra, Keukelaar.

ROMA (4-3-3): Ceasar; Bartoli, Minami, Linari, Di Guglielmo; Giugliano, Kumagai, Feiersinger; Viens, Giacinti, Haavi.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2