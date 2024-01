Atletico Madrid-Rayo Vallecano, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Atletico Madrid-Rayo Vallecano è un recupero della ventesima giornata della Liga e si gioca mercoledì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il successo nel derby di Coppa del Re con il Real Madrid ha fatto da spinta propulsiva per un Atletico Madrid che vuole continuare a lottare su tutti i fronti. Dalla vittoria per 4-2 sui rivali cittadini i Colchoneros hanno superato un altro turno di coppa – battendo 1-0 il Siviglia e qualificandosi alla semifinale – ed avuto la meglio su Granada e Valencia nella Liga, collezionando pure tre clean sheet di fila. Un momento sicuramente felice per la squadra di Diego Simeone, come il Barcellona ormai troppo attardata nella corsa al titolo.

I madrileni, infatti, sono terzi a pari punti con i blaugrana (44) e per ora, più che pensare a ridurre le distanze nei confronti delle prime due, Girona e Real Madrid (rispettivamente a +11 e +10), devono preoccuparsi di respingere l’assalto dell’Athletic Bilbao, la più seria minaccia per il quarto posto. In caso di vittoria nel derby con il Rayo Vallecano nel recupero della ventesima giornata – tre partite vennero rinviate per permettere lo svolgimento della Final Four della Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita – l’Atletico Madrid volerebbe a +5 sui baschi. I Matagigantes, invece, non stanno particolarmente brillando: da metà ottobre in poi hanno ottenuto un solo successo in campionato (contro il Getafe), dimostrando di non avere le carte in regola per ambire ad un posto in Europa. La squadra di Francisco Rodriguez, che due settimane fa ha abbandonato pure la Coppa del Re, è reduce dal pareggio a reti bianche con la Real Sociedad, un punto che oltre a muovere la classifica ha fatto in parte dimenticare la brutta sconfitta interna di sette giorni prima con il Las Palmas.

Come vedere Atletico Madrid-Rayo Vallecano in diretta tv e streaming

Atletico Madrid-Rayo Vallecano, valida per la ventesima giornata della Liga, è in programma mercoledì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Il Rayo Vallecano ha ottenuto due terzi dei suoi punti (24) in trasferta e domenica scorsa è stato eccellente nel disinnescare l’attacco della Real Sociedad. La sensazione è che i Matagigantes daranno filo da torcere all’Atletico Madrid, che dovrà fare di nuovo a meno di Morata: i Colchoneros in ogni caso restano favoriti in una gara in cui il numero di reti complessive sarà compreso tra due e quattro.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Rayo Vallecano

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Llorente, De Paul, Koke, Saul, Riquelme; Griezmann, Depay.

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Hernandez, Espino; Valentin, Perez; Palazon, Trejo, Garcia; Camello.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0