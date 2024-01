Gratta e vinci, tutti pazzi per questo tagliando: 9 milioni di euro

Gratta e Vinci, sono davvero tutti pazzi per questo tagliando. Ha regalato vincite per la bellezza di 9milioni di euro. Ecco la situazione

Un solo e unico protagonista. Un solo e unico tagliando che riesce sempre, in tutti i modi, a regalare delle vincite importanti, di quelle che cambiano la vita. Di quelle che riescono a fare sognare quelli che decidono di comprarlo.

Avete capito di quale si tratta? Noi crediamo di sì, ovviamente, e se non lo avete ancora capito ve lo diciamo noi. Si tratta ovviamente de Il Miliardario Maxi, quello più grande della famiglia – per costo, visto che ha un valore commerciale di 20euro – che nell’ultima settimana piena di gennaio, quindi la scorsa, ha regalato premi per 9 milioni di euro. Divisi ovviamente in tutta Italia. Premi che hanno toccato il Nord, il Centro e il Sud. Tutto questo per confermare, ovviamente, che Il Miliardario premia tutti, senza guardare in faccia nessuno e senza distinzioni di di territorio. Insomma, un Gratta e Vinci davvero unico.

Gratta e Vinci, ecco i molteplici colpo col Miliardario

Questo tipo di tagliando ha come vincita massima 5milioni di euro. E questa è stata ottenuta in Campania, precisamente a San Marcellino – così come racconta Agimeg.it – in provincia di Caserta. In questo caso la fortuna ha voluto baciare con il massimo del consentito. Ma siamo sicuri che anche gli altri colpi centrati hanno regalato gioie incredibili.

Sì, negli altri due casi i fortunati hanno portato a casa la bellezza di 2milioni di euro a testa. Due colpi distinti e separati. Il primo a Como, il secondo a Capoterra, in provincia di Cagliari. Tutta Italia, insomma, gioisce con questo biglietto che giorno dopo giorno, anzi potremmo dire anno dopo anno, continua a regalare delle soddisfazioni enormi a tutti gli appassionati che decidono di comprarlo. Un tagliando che regala sogni da moltissimo tempo e che siamo convinti continuerà a regalarne anche nei prossimi anni. Non si sbaglia mai.