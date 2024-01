Scommesse, due 2-2 e doppio marcatore: così ha fatto festa

Scommesse, due risultati esatti e doppio marcatore centrato. Il colpo è incredibile e ha regalato una cifra davvero clamorosa

Un doppio colpo clamoroso. E ovviamente quando ci esponiamo con questa parola vuole dire che davvero è stato fatto un centro incredibile, uno di quelli che resteranno nella storia delle scommesse. Non solo per quello che il fortunato giocatore, così come raccontato da Agimeg.it, è riuscito a centrare, ma anche per quella che è la cifra che, con soli 10 euro investiti, è stata portata a casa.

Due risultati esatti. E già questo basta e avanza per rendere l’idea dell’impresa. A questi risultati esatti, inoltre, sono stati aggiunti anche due marcatori sempre degli stessi match, ovviamente. E questo ha portato la quota oltre mille volte la posta. Perché la prima combo, quella della gara di Serie A tra Milan e Bologna, era messa in lavagna a 42 volte la posta. La seconda, quella tra Marsiglia e Monaco in Ligue 1 a 25.

Scommesse, la doppia combo è clamorosa

Il fatto è successo a Pompei, in Campania, che come vi abbiamo rivelato nei giorni scorsi è stata la regione che ha speso più soldi per quanto riguarda le scommesse dentro le agenzie nell’anno che è appena andato in archivio. Due sole partite, entrambe pronosticate 2-2 come risultato esatto. Entrambe finite 2-2, ovviamente.

E poi? E poi non è finita qui. Si sa. Quando la fortuna deve girare gira e non guarda proprio in faccia a nessuno. Perché nella stessa schedina oltre il finale esatto era stato inserito come marcatore Zirkzee per la gara di San Siro e Aubameyang per la sfida giocata in Francia dal Marsiglia di Gattuso. Entrambi hanno trovato il gol ed entrambi hanno confezionato la vittoria clamorosa di questo fortunato giocatore. La sensazione è che questi risultati li abbia sognati. Anche se era anche un poco prevedibili (soprattutto quello al di là delle Alpi). Ma a dimostrazione che ci credeva ci sono ovviamente i 10euro puntati che, alla fine della fiera, hanno regalato la bellezza di 10.500euro. Sì sì, avete letto bene. Diecimila e cinquecento euro con due sole partite. Che cosa meravigliosa.