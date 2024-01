Barcellona-Osasuna, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Barcellona-Osasuna è un recupero della ventesima giornata della Liga e si gioca mercoledì alle 19:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il Barcellona potrebbe aver abbandonato ogni residua speranza di reinserirsi nella lotta per il titolo nel match di domenica scorsa con il Villarreal, una partita in cui è successo veramente di tutto. In vantaggio 3-2 a venti minuti dalla fine, i blaugrana sono letteralmente crollati nel finale, incassando prima il gol del momentaneo 3-3 di Gonçalo Guedes e poi addirittura altri due nel recupero (Sorloth e Morales).

Sconfitta pesante e che arriva a distanza di pochi giorni da quella rimediata nei quarti di finale di Coppa del Re contro l’Athletic Bilbao (4-2), costata l’eliminazione. L’ennesima conferma dei problemi in fase di non possesso palla dei catalani, incapaci di tenere la porta inviolata anche nella penultima sfida di campionato con il Betis (9 i gol complessivi subiti dal Barcellona in tre partite). Il Girona capolista in questo momento ha 11 punti in più di Lewandowski e compagni, che nel recupero con l’Osasuna – due settimane fa il match di Liga venne rinviato per permettere al Barça ed allo stesso Osasuna di giocare le Final Four di Supercoppa in Arabia Saudita – tenteranno di ridurre il divario nei confronti dei cugini e del Real Madrid, secondo ad un solo punto dalla vetta (e con una gara da recuperare come il Barcellona).

Xavi, a fine stagione sarà addio

Xavi, intanto, al termine della gara con il Villarreal ha comunicato che a fine stagione lascerà la panchina del club blaugrana, ma aggiungendo al tempo stesso che la sua squadra darà l’anima in questi ultimi 4 mesi.

Proverà ad approfittare del caos che regna in casa blaugrana l’Osasuna, che va a caccia di rivincite dopo il 2-0 dello scorso 11 gennaio a Riad. I navarri di Jagoba Arrasate dopo l’avventura saudita sono usciti anche dalla Coppa del Re per mezzo della Real Sociedad (0-2), mentre in campionato hanno portato a casa 4 punti nelle ultime due giornate, battendo 3-2 il Getafe e pareggiando 1-1 con il Siviglia.

Come vedere Barcellona-Osasuna in diretta tv e streaming

Barcellona-Osasuna, valida per la ventesima giornata della Liga, è in programma mercoledì alle 19:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

L’annuncio di Xavi sortirà gli effetti sperati? La nostra risposta è sì, visto che un altro scivolone metterebbe a rischio anche il quarto posto. Barcellona favorito ma non sarebbe una sorpresa se anche l’Osasuna riuscisse a realizzare almeno una rete.

ISCRIVITI ai canali TELEGRAM o WHATSAPP per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Barcellona-Osasuna

BARCELLONA (4-3-3): Iñaki Peña; Koundé, Araújo, Christensen, Baldé; Romeu, de Jong, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Joao Félix.

OSASUNA (4-3-3): Herrera; Juan Cruz, Catena, David García, Nacho Vidal; Moncayola, Aimar Oroz, Lucas Torró; José Arnaiz, Budimir, Moi Gómez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1