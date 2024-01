Sinner, bookmaker scatenati: tutte le quote per il 2024

Sinner, i bookmaker adesso si sono scatenati. Ecco tutte le quote per il 2024 del tennista azzurro fresco vincitore di Wimbledon

Adesso tutti vedono Sinner come un possibile vincitore dei prossimi Slam. Dopo l’exploit in terra australiana, con una vittoria storica per il tennis azzurro, i bookmaker si sono scatenati e iniziano a pensare a quello che potrebbe essere il cammino dei prossimi mesi. Un 2024 che potrebbe, e si spera, regalare altre gioie a tutti gli appassionati della racchetta. Ma non solo a loro, perché la giornata di ieri sono molti quelli che la ricorderanno.

Come detto ieri, nello scorso mese di settembre, erano solamente 33 le persone in Italia che avevano visto lungo, puntando su Sinner come possibile vincitore dell’Australian Open. Una quota molto alta – 12 volte la posta – prima del dimezzamento nei giorni precedenti all’inizio del torneo e fino alla vittoria finale. Adesso i bookmaker guardano avanti, vanno oltre. Ecco il quadro, insomma, di quello che potrebbe essere il 2024 dell’altoatesino.

Sinner, ecco le quote del 2024

Il prossimo Slam è quello in Francia, il Roland Garros: sulla terra battuta al momento Jannik non ha dimostrato di avere delle enormi qualità. Però chissà, con gli allenamenti e con quella sua voglia di migliorarsi sempre, potrebbe presto adattarsi anche a queste superficie. E gli esperti della Snai, senza dubbio, lo danno come uno dei favoriti visto che è in lavagna a 4 volte la posta.

Ma si vede proprio che negli altri casi Sinner potrebbe essere la mina vagante. O per meglio dire, visto che forse questo termine adesso non ci sta più, il favorito. Dalla quota 4 in Francia, si passa a 3 per l’erba di Wimbledon. Lì Sinner ha molte più opportunità. Ed è senza dubbio il favorito invece agli Us Open: in questo caso la superficie è quella del cemento, quella che sembra la più adatta alle caratteristiche del tennista italiano. Una sua affermazione scende clamorosamente a 2,75 volte la posta. Ma può sognare, infine, anche il primo posto nella classifica Atp? Secondo GoldBet e Better le possibilità ci sono e in questo momento si giocano a 5 volte la posta.