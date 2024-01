Sinner a Sanremo, decisione presa: adesso è ufficiale

Sinner, ecco cosa ha deciso di fare il tennista altoatesino relativamente all’invito avanzato da Amadeus: è ufficiale.

C’è chi farebbe carte false, per finire in tv in prima serata. C’è chi aspetta invano un invito per anni. E poi c’è Jannik Sinner, che detesta stare sotto i riflettori e che non è per niente a suo agio quando un operatore gli punta addosso una telecamera. È più forte di lui: non gli è mai piaciuto e mai, probabilmente, gli piacerà. Neanche adesso che, per forza di cose, è al centro dell’attenzione ovunque, a tutte le latitudini.

Il neo campione Slam – però, che bella sensazione scriverlo! – continuerà ad essere per sempre il ragazzino timido e un po’ impacciato che faceva fatica, fino a qualche tempo fa, a mettere insieme due parole. Non perché non abbia niente da dire ma perché lenti e obiettivi, appunto, lo inibiscono. Ma dovrà imparare a fare anche questo – è già decisamente migliorato, tra l’altro – adesso che è entrato a far parte a tutti gli effetti dell’Olimpo del tennis. Tempo al tempo, dunque. Dovrà far pratica, certo, ma ci è parso che il ragazzo sia piuttosto sveglio e che apprenda molto rapidamente. La cosa non ci preoccupa minimamente, quindi.

Non aspettatevi, però, quello proprio no, che si snaturi, adesso che ha vinto gli Australian Open. Ora è entrato nella storia, è vero, ma questo non vuol dire che cambierà solo per far felici i suoi tifosi. E infatti, come ampiamente prevedibile, sembra aver preso una decisione ufficiale per quanto riguarda l’invito avanzatogli da Amadeus nelle scorse settimane.

Sinner, due di picche ad Amadeus: “Le mie priorità non cambiano”

Il presentatore lo vorrebbe al suo fianco all’Ariston, proprio come due anni fa, subito dopo l’Happy Slam, aveva invitato in Liguria Matteo Berrettini, reduce dalla semifinale a Melbourne. Il romano si era detto entusiasta di calcare un palco così prestigioso, mentre Jannik è parso scettico sin dal principio.

Tant’è che sembra sempre più remota l’ipotesi che possa effettivamente scendere la scalinata del prestigioso teatro che ospiterà, a partire dal prossimo 6 febbraio, il mitico Festival di Sanremo. Questo si evince, per lo meno, dalle dichiarazioni che ha rilasciato nelle scorse ore alla Gazzetta dello Sport.

“Sono contento che ora molte persone seguano il tennis anche grazie a me – ha detto Sinner – ma le mie priorità non cambiano. Devo rimettermi subito all’opera e allenarmi perché ci sono altri tornei da giocare e il mio lavoro è appena iniziato, devo migliorare tanto. Se mi conosco bene io a Sanremo non ci andrò… Però vediamo. Io a cantare ballare e tutte quelle cose lì sono negato”. Riuscirà Amadeus a convincere il rosso più acclamato del momento?