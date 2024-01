Mali-Burkina Faso, Coppa d’Africa: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici

Mali-Burkina Faso è un ottavo di finale della Coppa d’Africa e si gioca martedì alle 18:00: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Una vittoria, due pareggi, due gol segnati e uno solo subito. Nella fase a gironi della Coppa d’Africa una delle squadre più solide è stato il Mali, che nonostante non abbia entusiasmato più di tanto è riuscito comunque ad accaparrarsi il primo posto nel gruppo E, in cui c’erano anche Sudafrica, Tunisia e Namibia.

Le Aquile di Eric Chelle hanno battuto esclusivamente la selezione sudafricana (2-0) grazie alle reti di Traoré e Sinayoko), mentre con Tunisia e Namibia non sono andate al di là di un pareggio (1-1 e 0-0). Ma è bastato per chiudere davanti a tutti, pur avendo collezionato solo 5 punti. I numeri difensivi ci dicono che non è assolutamente semplice fare gol al Mali, capace di concedere a malapena un tiro in porta nelle ultime due gare della fase a gruppi. Non ha deluso le aspettative, dunque, la rappresentativa dell’Africa occidentale, che all’inizio della manifestazione non a caso era considerata tra le potenziali outsider. Il primo posto, ad ogni modo, non gli ha impedito di scontrarsi con una selezione insidiosa come il Burkina Faso, arrivato secondo nel girone D, dietro all’Angola ma davanti a Mauritania ed Algeria.

Tabù Mali per gli Stalloni

Solo una vittoria finora per gli Stalloni, arrivata in pieno recupero nel match d’esordio: a piegare la nazionale mauretaniana è stato un rigore dell’esterno dell’Aston Villa Traoré.

Vittoria preziosissima nonché decisiva per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, visto che nelle due partite successive la squadra guidata dal commissario tecnico Hubert Velud ha ottenuto un solo punto tra Algeria (2-2) ed Angola (2-0). La sconfitta con gli angolani è costata il primo posto e sul banco degli imputati è finito un attacco che in realtà aveva già deluso nella sfida con la Mauritania. Il Burkina Faso dovrà sfatare il tabù Mali: con i loro “cugini” – i due stati sono confinanti – gli Stalloni non riescono ad evitare la sconfitta da ben sette partite, tutte conclusesi con un successo delle Aquile.

Come vedere Mali-Burkina Faso in diretta tv e in streaming

Mali-Burkina Faso, in programma martedì alle 18:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che ha acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

Nessuna delle due ha convinto nella fase a gironi ed è per questo che ci aspettiamo un match equilibrato, che potrebbe essere deciso da un episodio. Leggera preferenza per il Mali, molto solido in fase di non possesso palla: le reti complessive saranno meno di tre.

Le probabili formazioni di Mali-Burkina Faso

MALI (4-3-1-2): Diarra; Traoré, Kouyaté, Niakaté, Sacko; Dieng, Bissouma, Haidara; Doumbia; Sinayoko, Koita.

BURKINA FASO (4-2-3-1): Koffi; Yago, E. Tapsoba, Dayo, Nagalo; Ouedraogo, Toure; A. Tapsoba, Sangaré, Traoré; Ouattara.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0