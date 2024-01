Al Hilal-Inter Miami, amichevole: tv, formazioni, pronostici

Al Hilal-Inter Miami è un’amichevole internazionale che si gioca lunedì alle 19:00. Dove vedere la partita, le probabili formazioni e il pronostico.

Messi e Ronaldo hanno segnato la storia dello sport negli ultimi vent’anni. Se le sono date di santa ragione, si sono divisi i premi di squadra e quelli individuali. Chi ama il primo, classe e tecnica sopraffina, chi il secondo, uno che con l’allenamento e con la voglia di non mollare mai è riuscito a centrare dei record che sembravano inarrivabili. Si scontreranno di nuovo tra un poco di giorno, forse per l’ultima volta in un match che ha un certo “senso”. Adesso la squadra dell’argentino è impegnata in un’altra partita contro una formazione araba.

Da un poco di tempo uno in Arabia Saudita se ne sono andati i migliori giocatori europei. Mentre Messi ha deciso di sposare la causa della MLS, insieme a Suarez, Jordi Alba e Busquets, tutti proprio a Miami, nella squadra di Beckham. Insomma, volti noti ai più che si godono un calcio decisamente diverso, fatta di meno pressione e di molti meno pensieri. Insomma, un’amichevole che regalerà gol e spettacolo. Due squadre che cercheranno di vincere, mandando in campo l’artiglieria pesante. Che c’è, sia da una parte che dall’altra. Ma ovvio che gli americani partano con tutti i favori del pronostico.

Al Hilal-Inter Miami, dove vederla in tv e in streaming

Al Hilal-Inter Miami è un’amichevole che si gioca oggi, lunedì 29 gennaio alle 19 ora italiana. Il match in questione si potrà vedere in diversi modi. Principalmente su Dazn, che la manderà in streaming. Ma sarà visibile in streaming tramite Apple TV, scaricando l’app sulle moderne Smart TV o su dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Il pronostico

Gara da almeno una rete per squadra con una vittoria americana che ci potrebbe stare. Dietro l’Al Hilal – anche per via dell’assenza di Koulibaly, impegnato in Coppa d’Africa – non offre così grandi garanzie. E Messi e compagni ne potrebbero approfittare.

Le probabili formazioni

AL HILAL (4-3-3): Al Owais; Al Shahrani, Al Mufarrij, K. Al Dawsari, Lodi; Al Faraj, Neves, Milinkovic-Savic; Malcom, Mitrovic, Al-Qahtani.

INTER MIAMI (3-5-2): Callender; Aviles, Krivtsov, Allen; Yedlin, Gressel, Busquets, Ruiz, Alba; Suarez, Messi.

POSSIBILE RISULTATO ESATO: 1-3