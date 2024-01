Getafe-Granada, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Getafe-Granada è una partita valida per la ventiduesima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

La classifica della Liga al momento è divisa in due “tronconi”. Ed al comando di uno di questi c’è il Getafe, che guida la parte destra della graduatoria. Gli Azulones di José Bordalas hanno totalizzato 26 punti in 20 partite, dieci in più della terzultima e cinque in meno del Las Palmas nono.

L’Europa, per ora, sembra un obiettivo ambizioso e fuori portata ma la salvezza potrebbe arrivare molto prima del previsto se gli azzurri nella seconda parte della stagione continueranno a viaggiare su questi ritmi. Nel frattempo il club dell’area metropolitana di Madrid dà l’impressione di essersi un po’ rilassato: dopo la vittoria sul Siviglia dello scorso dicembre non ha più vinto (escludendo la Coppa del Re). E viene da due brutte sconfitte consecutive con Rayo Vallecano e Osasuna, che hanno avuto la meglio rispettivamente 2-0 e 3-2. Già terminata anche l’avventura nella coppa nazionale, con il Siviglia che si è preso un’immediata rivincita dopo il k.o. rimediato in campionato. Giusto che suoni qualche campanello d’allarme, ma non bisogna dimenticare che il rendimento del Getafe fino al “primo tempo” della stagione è andato ben oltre le aspettative. Ed un piccolo calo non è certamente un dramma. L’occasione per voltare pagina gliela concede il calendario: nella capitale arriva il Granada penultimo in classifica e già molto lontano dalla zona salvezza.

Gli andalusi ce la stanno mettendo tutta ma non basta: nell’ultimo mese e mezzo hanno ottenuto una sola vittoria su cinque, incassando ben quattro sconfitte e segnando gli unici gol nella sfida con il Cadice. Sono sei i punti che separano gli uomini guidati dall’uruguagio Alexander Medina dalla quartultima.

Come vedere Getafe-Granada in diretta tv e streaming

La sfida tra Getafe e Granada, valida per la ventiduesima giornata della Liga, è in programma lunedì alle 21:00.

Il pronostico

Il Getafe ha voglia di reagire e di mettersi alle spalle il momento negativo e dovrebbe riuscire a voltare pagina nel posticipo con un Granada in crisi di risultati ma ancora combattivo. Le reti complessive dovrebbero essere meno di quattro.

Le probabili formazioni di Getafe-Granada

GETAFE (4-4-2): Soria; Juan Iglesias, Alderete, Gastón, Diego Rico; Greenwood, Maksimovic, Djené, Jaime Mata; Borja Mayoral, Enes Ünal.

GRANADA (4-3-3): Batalla; Ricard, Bruno Méndez, Piatkowski, Carlos Neva; Sergio Ruiz, Gumbau, Gonzalo Villar; Bryan, Uzuni, Matías Arezo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0