Roma-Bayern Monaco, Champions League femminile: tv, formazioni, pronostici

Roma-Bayern Monaco è una partita del quinto turno dei gironi di Champions League femminile e si gioca mercoledì alle 18:45. Dove vederla, pronostici

Per rimanere in corsa e cercare di giocarsi il passaggio del turno contro l’Ajax, la prossima settimana, la Roma di Alessandro Spugna contro il Bayern Monaco in casa deve vincere. Beh, per meglio dire: potrebbe bastare anche il pareggio ma negli ultimi 90 minuti la squadra non sarebbe padrona del proprio destino. Quindi sarebbe meglio prendersi i tre punti.

Dopo un avvio entusiasmante le giallorosse hanno perso entrambi gli incontri contro il Psg: e questa ha messo in salita una classifica che ad un certo punto sorrideva, eccome. La squadra che gioca con lo scudetto sul petto non sta attraversando un buon momento: tre sconfitte nelle prime 4 uscite del 2024, ma nella conferenza stampa di presentazione il tecnico giallorosso è apparso sereno, convinto che la sua squadra farà una grossa prestazione. All’andata finì 2-2: la Roma riuscì a riprendere il Bayern Monaco che era scappato sul 2-0 e alla fine ha avuto anche la possibilità di andarla a vincere. Sarebbe stato troppo. Però il match di Monaco di Baviera ha fatto capire che questa squadra ha la possibilità di andare a prendersi un risultato importante.

Roma-Bayern Monaco, dove vederla in tv e in streaming

Roma-Bayern Monaco, gara valida per il quinto turno dei gironi della Champions League femminile, è in programma, mercoledì 24 gennaio alle 18:45. Il match in questione, così come tutte le partite di questa competizione, si potrà vedere su Dazn, che ha i diritti della Champions e pure della Serie A femminile.

Il pronostico

Il match del Tre Fontane è decisivo per la Roma, che non può permettersi il lusso di perdere, significherebbe abbandonare prima la competizione e rendere inutile la trasferta ad Amsterdam. La gara dovrebbe regalare almeno 3 reti complessive e alla fine crediamo che il cuore delle giallorosse, che saranno spinte da oltre i 2mila tifosi del Tre Fontane, potrebbe fare la differenza.

ROMA (4-3-3): Ceasar; Bartoli, Minami, Linari, Di Guglielmo; Giugliano, Kumagai, Feiersinger; Viens, Giacinti, Haavi.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Grohs; Gwinn, Viggosdottir, Eriksoon, Naschenweng; Zadraril, Stanway; Dalmann, Damnjanovic, Schuller; Buhl.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1