Zambia-Marocco, Coppa d’Africa: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici

Zambia-Marocco è una partita della fase a gironi della Coppa d’Africa e si gioca mercoledì alle 21:00: tv in chiaro, formazioni, pronostici.

Una vittoria e un pareggio fino a questo momento per il Marocco di Walid Regragui, tra le selezioni più attenzionate di questa Coppa d’Africa dopo la straordinaria cavalcata agli ultimi campionati del mondo, terminata con una storica semifinale. I Leoni dell’Atlante non hanno deluso come invece hanno fatto altre rappresentative più blasonate – ieri abbiamo assistito alla clamorosa eliminazione dell’Algeria – e la qualificazione agli ottavi di finale è molto vicina.

I nordafricani, in realtà, avrebbero potuto chiudere i giochi per il primo posto nel gruppo F battendo la Repubblica Democratica del Congo domenica scorsa ma la rete del congolese Silas (1-1) ad un quarto d’ora dalla fine obbliga Amrabat e compagni a non sbagliare contro lo Zambia nell’ultima giornata. I Chipolopolo, guidati dall’ex allenatore del Chelsea Avraham Grant, possono ancora ambire alla qualificazione nonostante non abbiano ancora vinto nessuna partita (due pareggi su due come la RD del Congo, con cui condivide il secondo posto in classifica). Due 1-1 di fila per lo Zambia, che tra giorni fa ha rischiato grosso contro la Tanzania: preziosissimo, in tale senso, il gol del pareggio siglato a soli due minuti dalla fine dall’attaccante del Leicester Patson Daka, con la selezione di Grant in dieci uomini per un intero tempo di gioco a causa dell’espulsione di Kabwe.

Regragui dovrebbe confermare lo stesso che ha pareggiato con i congolesi: solito 4-1-4-1 con Amrabat davanti alla difesa, retta da Saiss e Aguerd, i due centrali che giocano rispettivamente con Wolverhampton e West Ham in Premier League. Ancora assente invece Mazraoui. Nello Zambia toccherà a Mwape prendere il posto dello squalificato Kabwe.

Come vedere Zambia-Marocco in diretta tv e in streaming

Zambia-Marocco, in programma mercoledì alle 21:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che hanno acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa 2023. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

Il Marocco ha un primo posto tutto da conquistare e difficilmente commetterà l’errore di prendere sotto gamba la sfida con l’insidioso Zambia, che dal canto suo cercherà di strappare almeno un punto con l’obiettivo di rientrare tra le migliori terze. Marocco favorito in una gara in cui verosimilmente andranno a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Zambia-Marocco

ZAMBIA (4-1-4-1): Mulenga; Chapeshi, Sunzu, Musonda, Mwape; Kapumbu; L. Banda, E. Banda, Kangwa, Sakala; Daka.

MAROCCO (4-1-4-1): Bono; Hakimi, Aguerd, Saiss, Chibi; Amrabat; Ziyech, Ounahi, Amallah, Boufal; En-Nesyri.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2