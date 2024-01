Tanzania-RD del Congo, Coppa d’Africa: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici

Tanzania-RD del Congo è una partita della fase a gironi della Coppa d’Africa e si gioca mercoledì alle 21:00: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici.

In una Coppa d’Africa che di sorprese ne sta riservando in abbondanza non è ancora detta l’ultima parola nel gruppo F per quanto riguarda i giochi qualificazione. Tutte e quattro le selezioni sono in corsa e possono staccare uno dei pass che consentono di accedere agli ottavi di finale, compreso il fanalino di coda Tanzania.

Le Taifa Stars hanno conquistato un solo punto ma battendo la Repubblica Democratica del Congo nell’ultima giornata volerebbero a quota 4. E potrebbero scavalcare in un colpo solo sia i congolesi che lo Zambia, impegnato contemporaneamente con il Marocco, la rappresentativa più forte e blasonata di questo girone. Una sorta di spareggio, dunque, per tanzaniani e congolesi. In caso di successo per la selezione allenata da Hemed Suleiman sarebbe un risultato di portata storica, visto che non hanno mai vinto una partita nella fase finale di un’edizione della Coppa d’Africa.

La Tanzania è ancora in corsa

La Tanzania l’ha sfiorata domenica contro lo Zambia, che è riuscito ad evitare la sconfitta solamente a due minuti dalla fine nonostante l’inferiorità numerica (1-1). Un pareggio che in ogni caso è stato accolto favorevolmente dalle Taifa Stars, che all’esordio erano state travolte 3-0 dal Marocco.

Due pareggi invece per la Repubblica Democratica del Congo: i Leopardi hanno impattato con lo Zambia – gol dell’attaccante del Brentford Yoane Wissa – mentre contro il Marocco c’ha pensato il centravanti dello Stoccarda Silas Mvumpa a riportare il risultato in parità contro un avversario qualitativamente superiore. Gli uomini di Sebastien Desabre in classifica hanno gli stessi punti dello Zambia e con una vittoria sarebbero certi di chiudere tra le prime due, senza dover ricorrere al ripescaggio come migliore terza.

Come vedere Tanzania-RD del Congo in diretta tv e in streaming

Tanzania-RD del Congo, in programma mercoledì alle 21:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da SI Solocalcio (canali 58 e 558 del digitale terrestre o 5058 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che hanno acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa 2023. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

Un pareggio, viste le esigenze di classifica, servirebbe davvero a poco. Fiducia ai congolesi, che hanno molto più talento rispetto alla Tanzania e che dovrebbero spuntarla in una gara da almeno due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Tanzania-RD del Congo

TANZANIA (4-2-3-1): Manula; Mnoga, Nondo, Hamad, Mohamed; Miroshi, Mkami; Kibu, Salum, Msuva; Samatta.

RD DEL CONGO (4-3-3): M’Pasi; Masuaku, Kiranga, Mbemba, Kalulu; Kakuta, Moutoussamy, Pickel; Wissa, Mvumpa, Bakambu.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2