Maiorca-Girona, Coppa del Re: streaming gratis, probabili formazioni, pronostici

Maiorca-Girona è una partita valida per i quarti di finale della Coppa del Re e si gioca mercoledì alle ore 19:30: tv in chiaro, formazioni, pronostici.

Non sta snobbando neppure la Coppa del Re, il Girona, la grande rivelazione del massimo campionato spagnolo. Gli uomini di Michel, oltre a dare l’assalto alla Liga, hanno in mente di fare più strada possibile anche nella coppa nazionale e l’hanno dimostrato nei turni precedenti con Elche e Rayo Vallecano, sui quali si sono imposti rispettivamente 2-0 e 3-1.

Nel mirino, ora, c’è la semifinale. Per giungere tra le prime quattro e continuare a sognare la vittoria di uno storico trofeo, i catalani dovranno avere la meglio sul Maiorca allo stadio di Son Moix, in quel di Palma. I biancorossi hanno ricominciato a correre dopo il mezzo passo falso con l’Almeria: dallo 0-0 con gli andalusi sono arrivate le due vittorie tra coppa e campionato contro Rayo Vallecano e Siviglia. Domenica scorsa il Girona ha annichilito i detentori dell’Europa League con un 5-1 (tripletta dell’attaccante ucraino Dovbyk) che non lascia spazio ad alcuna interpretazione. D’autorità la squadra di Michel si è ripresa la vetta della classifica, rispondendo subito al Real Madrid che poche ore prima aveva battuto, con qualche patema di troppo, l’Almeria al “Bernabeu”.

Il Girona dei miracoli sogna la semifinale

Il Girona mantiene dunque un punto di vantaggio sui Blancos, che tuttavia devono ancora recuperare la partita saltata per via degli impegni in Supercoppa di Spagna.

L’obiettivo del Maiorca è invece salvarsi in anticipo rispetto alla tabella di marcia: i risultati ottenuti nelle ultime settimane fanno ben sperare, se consideriamo che da fine novembre in poi la squadra guidata dal messicano Javier Aguirre ha perso solamente con le due madrilene, Atletico e Real. Sabato scorso il Maiorca ha evitato la sconfitta anche in casa del Villarreal, raggiunto in pieno recupero da una rete di Javi Llabres (1-1). In Coppa del Re il club delle Baleari ha incontrato esclusivamente squadre di categoria inferiore come Boiro, Valle de Egues, Burgos e Tenerife.

Come vedere Maiorca-Girona in diretta tv e streaming

Maiorca-Girona, valida per i quarti di finale di Coppa del Re, è in programma mercoledì alle 19:30. La sfida si potrà seguire gratuitamente sul canale Youtube di “Cronache di Spogliatoio”, broadcaster che in Italia si è aggiudicato i diritti sulla manifestazione calcistica spagnola.

Il pronostico

Gara potenzialmente scorbutica per un Girona che non ha intenzione di fermarsi neppure in coppa. I catalani, ancora imbattuti in trasferta, dovrebbero spuntarla al termine di una gara che si preannuncia molto tirata e da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Maiorca-Girona

MAIORCA (5-4-1): Greif; Gio, Nastasic, David López, Copete, Lato; Mascarell, Darder, Llabrés, Amath; Abdón Prats.

GIRONA (4-5-1): Juan Carlos; Arnau, Blind, Antal, Gutiérrez; Aleix García, John Solís, Valery, Pablo Torre, Savinho; Stuani.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2