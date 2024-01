Fulham-Liverpool, League Cup: streaming, probabili formazioni, pronostici

Fulham-Liverpool è un match valido per le semifinali di ritorno di League Cup e si gioca mercoledì alle 21:00: probabili formazioni e pronostici.

Non ha riservato grosse sorprese la prima semifinale di League Cup tra Liverpool e Fulham, terminata 2-1 per i Reds. Risultato come al solito un po’ bugiardo quando di mezzo c’è la squadra di Jurgen Klopp, che ormai da diverse settimane vive un vero e proprio stato di grazia, che si tratti di coppe oppure di campionato.

Sì, perché ad Anfield Road, lo scorso 10 gennaio, è andato in scena quasi un monologo, con l’attuale capolista della Premier League che, se fosse stata più precisa sottoporta, avrebbe potuto rifilare molti più gol ai Cottagers (ben 21 i tiri verso la porta dei londinesi) ed ipotecare così la finalissima di Wembley. Per andare a sfidare il Chelsea, che ieri nella semifinale di ritorno ha sommerso di reti il malcapitato Middlesbrough, i Reds dovranno quantomeno evitare la sconfitta nell’impianto londinese che ospita le partite dei bianconeri, ancora “vivi” grazie al gol del brasiliano Willian. Servirà inevitabilmente un’impresa agli uomini guidati dal portoghese Marco Silva, obbligati a battere il Liverpool ed a farlo con almeno due reti di scarto. Una montagna da scalare contro la squadra al momento più in forma e continua della Premier League, reduce da cinque vittorie consecutive.

Liverpool più forte delle assenze

Chi pensava che senza Salah – l’egiziano è impegnato in Coppa d’Africa con la sua selezione ma ha saltato l’ultima partita per via di un infortunio – il Liverpool potesse iniziare perdere quota sbagliava di grosso.

Al contrario, i Reds hanno portato a casa vittorie importanti, come quella ottenuta tre giorni fa in casa del Bournemouth, travolto 4-0. Prima della semifinale d’andata con il Fulham, il Liverpool, sempre orfano del suo capitano, aveva eliminato l’Arsenal dall’FA Cup, andando a vincere 2-0 all’Emirates Stadium. In campionato, dicevamo, Klopp è sempre più primo, a +5 dai campioni di carica del Manchester City (che hanno però una gara in meno). Solo tredicesimo invece il Fulham, la cui ultima uscita risale a dieci giorni fa nel derby con il Chelsea, perso 1-0 a Stamford Bridge. Cottagers senza Bassey, Iwobi e Ballo-Touré mentre nel Liverpool oltre a Salah – tornato nel frattempo in Inghilterra per curarsi – mancheranno all’appello anche Endo, Robertson, Alexander-Arnold e Matip.

Come vedere Fulham-Liverpool in diretta tv e streaming

Fulham-Liverpool, semifinale di ritorno della League Cup, è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà vedere in diretta su DAZN, la piattaforma streaming in possesso dei diritti di trasmissione della Coppa di Lega inglese. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Il Liverpool quest’anno va forte proprio in trasferta e, nonostante le assenze, parte favorito contro un Fulham che gli darà comunque filo da torcere. Molto probabilmente assisteremo ad una gara divertente come quella dell’andata, senza dimenticare che lo scorso dicembre in campionato la sfida tra Reds e Cottagers finì 4-3 per gli uomini di Klopp. Le reti complessive saranno almeno tre.

Le probabili formazioni di Fulham-Liverpool

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Adarabioyo, Diop, Robinson; Palhinha, Reed; Decordova-Reid, Pereira, Willian; Raul Jimenez.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Bradley, Konaté, van Dijk, Gomez; Elliott, Mac Allister, Gravenberch; Gakpo, Diogo Jota, Darwin Nunez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2