I pronostici di mercoledì 24 gennaio: Coppa d’Africa, League Cup e non solo

I pronostici di mercoledì 24 gennaio: Coppa d’Africa, League Cup e Coppa d’Asia, in campo pure Coppa del Re, Super Lig e recuperi in Eredivisie e Bundesliga.

Si chiude oggi con le ultime quattro partite la fase a gironi della Coppa d’Africa: si qualificano agli ottavi di finale le prime due di ogni gironi più le quattro migliori terze classificate. Vittorie alla portata per Mali, Repubblica Democratica del Congo e Marocco rispettivamente contro Namibia, Tanzania e Zambia.

Ci sono dei recuperi di Bundesliga ed Eredivisie in cui i gol non dovrebbero mancare: Bayern Monaco-Union Berlino ed Almere City-Fortuna Sittard.

Pronostici altre partite

A proposito di gol, spettacolo assicurato in Feyenoord-PSV di Coppa d’Olanda, in Fulham-Liverpool di League Cup e Athletic Bilbao-Barcellona di Coppa del Re.

Il Giappone dopo la clamorosa debacle contro l’Iraq dovrebbe avere vita facile contro l’Indonesia in una partita da almeno tre gol complessivi.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Feyenoord-PSV, Coppa d’Olanda, ore 20:00

Vincenti

• Mali (in Namibia-Mali, Coppa d’Africa, ore 18:00)

• RD Congo (in Tanzania-RD Congo, Coppa d’Africa, ore 18:00)

• Leeds (in Leeds-Norwich, Championship, ore 20:45)

• Marocco (in Zambia-Marocco, Coppa d’Africa, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Bayern Monaco-Union Berlino, Bundesliga, ore 20:30

• Giappone-Indonesia, Coppa d’Asia, ore 12:30

• Benfica-Estoril, Coppa di Lega – Portogallo, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Almere City-Fortuna Sittard, Eredivisie, ore 18:45

• Basaksehir-Fenerbahce, Super Lig, ore 18:00

• Fulham-Liverpool, League Cup, ore 21:00

• Athletic Bilbao-Barcellona, Coppa del Re, ore 21:30

Il “clamoroso”

Girona vincente e almeno un gol per squadra (in Maiorca-Girona, Coppa del Re, ore 19:30)