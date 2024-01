Bournemouth-Swansea, FA Cup: streaming, probabili formazioni, pronostici

Bournemouth-Swansea è una partita valida per il quarto turno di FA Cup e si gioca giovedì alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il quarto turno di FA Cup parte dal Vitality Stadium di Bournemouth: a sfidare le Cherries di Andoni Iraola saranno i gallesi dello Swansea, club che milita nella serie cadetta inglese. Tocca dunque ai rossoneri, momentaneamente dodicesimi in Premier League, aprire un vastissimo programma di partite che sconfinerà addirittura nella settimana successiva e che verrà spalmato su cinque giorni.

Dal 31 dicembre il Bournemouth ha disputato solo due partite, tra FA Cup e campionato: la prima contro il QPR, battuto 3-2 a domicilio, e la seconda contro il Liverpool, che ha rifilato un sonoro 4-0 a Solanke e compagni. Nonostante l’assenza di Salah, impegnato in Coppa d’Africa, dopo un primo tempo equilibrato i Reds si sono scatenati nella ripresa grazie alla doppiette di Diogo Jota e Darwin Nunez, che non hanno fatto avvertire la mancanza dell’egiziano. Troppo Liverpool, insomma, per la squadra di Iraola, che come al solito fa molta fatica con le big. La sconfitta, tuttavia, non cancella quanto di buono stanno facendo le Cherries: da novembre in poi si sono arresi solo a Liverpool, Manchester City e Tottenham, collezionando al tempo stesso ben 7 vittorie e un pareggio.

Bournemouth spensierato

Di questo passo portare a casa la salvezza con largo anticipo rispetto alla tabella di marcia non sarà un problema: l’attuale classifica vede infatti il Bournemouth a +9 sulla terzultima.

Iraola e i suoi uomini possono dunque concentrarsi sul match di FA Cup con lo Swansea, in cui scenderanno in campo da favoriti. I gallesi sono impantanati nella cosiddetta “terra di mezzo” della Championship, equidistanti sia dalla zona playoff che da quella retrocessione. Non una stagione esaltante finora per la squadra allenata da Luke Williams, da poche settimane subentrato a Michael Duff. Gli Swans sono reduci dalla sconfitta per 3-1 con il Southampton, la prima dopo quattro risultati positivi.

Come vedere Bournemouth-Swansea in diretta tv e streaming

La gara di FA Cup tra Bournemouth e Swansea, in programma giovedì alle 20:45, in Italia non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di DAZN, ma la piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

La vittoria del Bournemouth non sembra in discussione. Le Cherries dovrebbero riuscire a voltare subito pagina dopo il pesante 4-0 con il Liverpool, offrendo una prestazione convincente contro lo Swansea e staccando il pass per il quinto turno di FA Cup. I gol non mancheranno, affrontandosi due squadre dalla vocazione offensiva e propositiva.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Swansea

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Travers; Hill, Zabarnyi, Senesi, Kelly; Scott, Cook; Brooks, Billing, Sinisterra; Moore.

SWANSEA (3-4-2-1): Rushworth; Darling, Wood, Humphreys; Ashby, Patino, Grimes, Tymon; Paterson, Cullen; Lowe.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1