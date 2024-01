Bayern Monaco-Union Berlino, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Bayern Monaco-Union Berlino è un recupero valido per la tredicesima giornata di Bundesliga e si gioca mercoledì alle 20:30: tv, formazioni, pronostici.

Harry Kane domenica scorsa ha mancato l’appuntamento con il gol per la quarta volta in 17 partite da quando è migrato dalla Premier League alla Bundesliga e non è un caso che il Bayern Monaco non sia riuscito a vincere. Anzi, i bavaresi hanno addirittura perso, cadendo clamorosamente con il Werder Brema (0-1) davanti al pubblico dell’Allianz Arena. Una sconfitta inaspettata ed allo stesso tempo molto dolorosa.

Quello che ha affrontato i biancoverdi non era certo il Bayern che siamo abituati a vedere di solito: lenta la manovra, sterile il palleggio e spesso fine a sé stesso. Non c’è stata traccia neppure di una reazione dopo il vantaggio del Werder ad inizio secondo tempo – in gol con il centrocampista Weiser – quasi come se Neuer e compagni si fossero rassegnati all’idea della sconfitta (la seconda in questa Bundesliga dopo quella con l’Eintracht Francoforte). Nel frattempo il Bayer Leverkusen capolista non se l’è fatto ripetere due volte ed uscendo vincente dalla battaglia con il Lipsia portandosi a -7 dai campioni in carica. Un divario importante, che in ogni caso il Bayern può di nuovo quasi dimezzare se dovesse riuscire a prevalere nel recupero con l’Union Berlino, partita che lo scorso dicembre venne rinviata per via dell’abbondante nevicata che si abbatté sulla Baviera.

Dieci giorni di stop forzato per l’Union

I capitolini sono solo i lontani parenti di quelli che la scorsa stagione ottennero un risultato storico, chiudendo tra le prime quattro e qualificandosi alla Champions League.

La “favola” degli Eisernen è ufficialmente terminata e dopo la fugace avventura nella coppa dalle grandi orecchie – l’Union è uscito dopo la fase a gironi – l’obiettivo stagionale è diventato mantenere la categoria. Il tecnico croato Nenad Bjelica ha portato un po’ di ordine ed i biancorossi, salutato a malincuore Urs Fischer, hanno voltato pagine dopo la lunga sfilza di sconfitte consecutive che li aveva fatti precipitare all’ultimo posto. L’Union Berlino adesso ha tre punti di vantaggio sulla terzultima ma deve recuperare ben due partite: sabato scorso, sempre a causa della neve, non si è giocata quella con il Friburgo.

Come vedere Bayern Monaco-Union Berlino in diretta tv e streaming

Bayern Monaco-Union Berlino è in programma mercoledì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Scontata la reazione da parte del Bayern Monaco dopo una sconfitta eclatante come quella con il Werder Brema. L’Union Berlino è cresciuto rispetto a qualche mese fa ma non al punto da impensierire la squadra di Tuchel, che dovrebbe prevalere con almeno due reti di scarto nel recupero con i capitolini.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Union Berlino

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, de Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Müller, Musiala, Sané; Kane.

UNION BERLINO (3-1-4-2): Rønnow; Knoche, Vogt, Leite; Král; Juranović, Haberer, Aaronson, Gosens; Volland, Behrens.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1