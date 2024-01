Bayern Monaco-Werder Brema, Bundesliga: tv, formazioni, pronostici

Bayern Monaco-Werder Brema è una partita della diciottesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: tv, formazioni e pronostici.

Saprà il risultato del Bayer Leverkusen il Bayern Monaco nel momento in cui scenderà in campo contro il Werder Brema. Poco cambia per la formazione di Tuchel, ovviamente, perché se vuole rimanere in corsa per la Bundesliga, che vince ininterrottamente da più di un decennio, deve vincerle tutte e sperare in un passo falso della formazione di Xabi Alonso. La nostra sensazione è che quest’anno sarà veramente difficile.

Ma quello che è successo lo scorso anno, con una vittoria insperata all’ultima giornata dopo il suicidio del Borussia Dortmund, dalle parti di Monaco di Baviera ovviamente ci credono. Lo devono fare per diversi motivi: per la rosa che sì ha a disposizione, perché il campionato è lungo e perché una squadra come quella bavarese deve giocare ogni anno per vincere tutto. Non sta andando malissimo, a dire il vero: anzi, c’è da dire che il Leverkusen sta facendo un poco quello che è riuscito al Napoli lo scorso anno in Italia.

Tornando comunque alla partita di domenica pomeriggio, superato il primo ostacolo – sempre quello più difficile dopo la sosta – il Bayern Monaco non avrà nessun problema a superare una formazione, che viene comunque da 4 risultati utili di fila (1 vittoria e 3 pareggi) e che sogna il colpaccio esterno. Impossibile, anche visti gli ultimi 4 incroci sempre a favore del Bayern. Che nell’ultima uscita in casa ne ha addirittura rifilati sei al Werder.

Come vedere Bayern Monaco-Werder Brema in diretta tv e streaming

Bayern Monaco-Werder Brema è in programma domenica alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Gara da almeno tre reti complessive. Gara che si sbloccherà nel primo tempo e che dovrebbe regalare gioie solamente al Bayern Monaco. Che vincerà senza particolari problemi e che nella peggiore delle ipotesi rimarrà in scia del Bayer Leverkusen impegnato il giorno prima. Occhio come al solito alla rete di Kane. Sì, si può sfruttare anche il gol del giocatore inglese che è quasi una sentenza.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Werder Brema

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Kratzig, Davies; Kimmich, Guerreiro; Muller, Musiala, Sane; Kane.

WERDER BREMA (3-4-2-1): Zetterer; Stark, Friedl, Jung; Weiser, Bittencourt, Stage, Agu; Borre, Njinmah; Ducksch.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0