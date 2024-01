Celta Vigo-Real Sociedad, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Celta Vigo-Real Sociedad è una gara valida per la ventunesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: tv, formazioni e pronostici

Sia il Celta Vigo che la Real Sociedad hanno superato il turno di Coppa del Re. Entrambe in trasferta, e sicuramente l’affermazione degli uomini di Rafa Benitez sul campo del Valencia era quella meno attesa. Una squadra, quella che nella notte di sabato gioca in casa, che sta cercando di tirarsi fuori dalle sabbie mobili della classifica: per molto tempo il Celta è stato nella zona retrocessione, adesso è fuori, ma non è che sia tanto sereno.

Il merito del club è stato quello di tenere duro: nel momento peggiore la società ha deciso di andare avanti con un tecnico navigato, che sa il fatto suo, e che nel corso della sua carriera ha vinto tantissimo dappertutto. Insomma, non era facile, ma adesso i risultati iniziano a dare ragione. La Real Sociedad dal proprio canto è alla ricerca di un posto europeo. Impossibile riprendersi la Champions (il Barcellona, quarto, è distante 9 punti con una partita in meno) e quindi il pensiero è quello dell’Europa League – anch’essa difficile – o della Conference. Ma il Betis dietro spinge, quindi Alguacil sa bene che non può permettersi dei passi falsi. La Sociedad cercherà la vittoria esterna, su questo non abbiamo dubbi, ma sarà difficile riuscire a prendersi i tre punti sul campo di un Celta Vigo che appare decisamente in forma e pure in crescita.

Come vedere Celta Vigo-Real Sociedad in diretta tv e streaming

Celta Vigo-Real Sociedad, valida per la ventunesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Una gara da almeno una rete per squadra con un pareggio che alla fine dovrebbe essere il risultato finale. Sì, un punto a testa. E tutti quasi felici.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Real Sociedad

CELTA VIGO (4-4-2): Guaita; Mingueza, Jailson, U Nunez, Dominguez, Sanchez; Perez, Tapia, Dotor; Aspas, Larsen.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Odriozola, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Mendez, Zubimendi, Merino; Zakharyan, Oyarzabal, Barrenetxea.



POSSIBILE RISULTATO: 1-1