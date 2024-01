Lipsia-Bayer Leverkusen, Bundesliga: tv, formazioni, pronostici

Lipsia-Bayer Leverkusen è una partita della diciottesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: tv, formazioni e pronostici.

Un banco di prova importante, uno di quelli che possono senza dubbio dare un senso diverso alla stagione. Uno che potrebbe fare realmente preoccupare il Bayern Monaco qualora il Leverkusen riuscisse a superarlo. Sì, la sfida al Lipsia è una di quelle più importanti per la truppa di Xabi Alonso, prima nel campionato tedesco senza nessuna sconfitta, che non conosce nessun altro risultato che la vittoria.

Una vittoria che arriva in tutti i modi, anche sbandando – come successo nell’ultimo turno di campionato – e poi trovando in pieno recupero i tre punti. Il Leverkusen in questo momento assomiglia molto ad una macchina perfetta, nonostante l’assenza di Boniface, l’attaccante principe che si è fatto male con la propria nazionale e che non solo salta la coppa d’Africa ma che ritornerà solamente ad aprile. Xabi Alonso per questo si aspetta almeno un attaccante, perché non sarà in ogni caso facile riuscire a rimanere in testa senza uomini. E Il Lipsia? Il Lipsia ha iniziato il proprio 2024 perdendo in casa contro il Francoforte. Prestazione buona dei padroni di casa che però hanno pagato a caro prezzo la mancanza di un centravanti forte che riesce a sfruttare anche una sola occasione. L’addio di Werner – andato al Tottenham – non ha aiutato. E la possibilità di una seconda sconfitta interna è molto alta. Sì, il Leverkusen parte favorito, perché gioca bene, e perché vola sulle ali di un entusiasmo clamoroso, uno di quelli che possono far fare cosa davvero straordinarie.

Come vedere Lipsia-Bayer Leverkusen in diretta tv e streaming

Lipsia-Bayer Leverkusen è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Vediamo favorito il Leverkusen, in un match che comunque – a differenza di quanto successo per entrambe alla ripresa del campionato – dovrebbe regalare almeno una rete per squadra. Occhio al colpo esterno quindi, con un chiaro segnale che gli uomini di Xavi manderanno anche al Bayern Monaco. Sfida quindi da almeno tre reti complessive, inoltre. Con il 2 nella schedina molto molto croccante.

Le probabili formazioni di Lipsia-Bayer Leverkusen

LIPSIA (4-4-2): Blaswich; Henrichs, Simakan, Lukeba, Raum; Olmo, Schlager, Kampl, Simons; Openda, Poulsen.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Stanisic, Tah, Hincapie; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Hofmann, Wirtz; Schick.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2