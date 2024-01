I pronostici di sabato 20 gennaio: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga, Ligue 1

I pronostici di sabato 20 gennaio: tornano in campo Serie A, Premier League, Eredivisie, Liga, Bundesliga e Ligue 1.

Riflettori puntati questo sabato sullo stadio Olimpico di Roma dove ci sarà l’esordio in panchina di Daniele De Rossi al posto di José Mourinho. La partita per i giallorossi nonostante le assenze di Mancini e Cristante pare sulla carta abbordabile contro il Verona privo degli squalificati Coppola, Duda e Lazovic e indebolito dalle cessioni di Hien, Terracciano e Ngonge.

Nell’altro anticipo di Serie A tra Udinese e Milan i gol non dovrebbero mancare, così come in Friburgo-Hoffenheim e Lipsia-Bayer Leverkusen di Bundesliga.

Pronostici altre partite

In Premier League l’Arsenal dopo le ultime tre sconfitte consecutive proverà a rialzarsi contro il Crystal Palace che potrebbe pagare a caro prezzo a livello fisico il replay giocato in FA Cup mercoledì contro l’Everton.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Milan vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Udinese-Milan, Serie A, ore 20:45

Vincenti

• Arsenal (in Arsenal-Crystal Palace, Premier League, ore 13:30)

• Roma (in Roma-Verona, Serie A, ore 18:00)

• Villarreal o pareggio (in Villarreal-RCD Maiorca, Liga, ore 16:15)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Heracles-Volendam, Eredivisie, ore 18:45

• Rodez-Monaco, Coppa di Francia, ore 17:30

• Orleans-PSG, Coppa di Francia, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Friburgo-Hoffenheim, Bundesliga, ore 15:30

• Lipsia-Bayer Leverkusen, Bundesliga, ore 18:30

• Almere City-Fortuna Sittard, Eredivisie, ore 21:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Valencia-Athletic Bilbao, Liga, ore 18:30)