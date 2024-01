Udinese-Milan, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Udinese-Milan è una partita valida per la ventunesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il sogno scudetto, in casa Milan, è ancora vivo. Ma fino a quando le due che stanno davanti ai rossoneri, Inter e Juventus, continueranno ad andare a questi ritmi, per la squadra di Stefano Pioli non sarà semplice ridurre il divario in classifica. In questo momento il Diavolo ha 7 punti in meno dei bianconeri e 9 rispetto ai cugini nerazzurri: l’unico modo per continuare a credere nel tricolore è vincere più partite possibili e sperare in uno o più passi falsi delle due storiche rivali.

La qualificazione alla prossima Champions League, intanto, sembra blindata. Dietro al Milan si è creato un vero e proprio vuoto visto che la quarta, la Fiorentina, è finita a -8 da Theo Hernandez e compagni. Divario che si è ulteriormente ampliato dopo l’ultima giornata grazie al successo sulla Roma (3-1), che ha poi determinato l’esonero di José Mourinho. Si è trattato della terza vittoria consecutiva per il Milan in campionato dopo quelle con Sassuolo (1-0) ed Empoli (0-3). Da dicembre in poi i rossoneri hanno perso solo con l’Atalanta, che ha prevalso anche nella più recente sfida di Coppa Italia, terminata 1-2 per la Dea. Pioli ora vuole la rivincita con l’Udinese, una delle poche squadre che finora è riuscita a battere il Milan davanti al proprio pubblico. A novembre, a San Siro, fu decisivo un rigore di Pereyra (0-1).

I friulani hanno cambiato passo con Gabriele Cioffi in panchina ma devono migliorare nella gestione del vantaggio. Domenica scorsa, per l’ennesima volta, si sono fatti riacciuffare nei minuti finali (2-2) dopo aver sprecato a più riprese il colpo del k.o. contro la Fiorentina. In ogni caso è un buon pareggio quello con i viola, quarto risultato utile nelle ultime cinque partite, anche se la zona retrocessione è ancora troppo vicina: il Verona terzultimo ha solo un punto in meno.

Udinese-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Nell’Udinese non è al meglio Payero, alle prese con un problema muscolare: al suo posto dovrebbe partire dal 1′ Samardzic, sempre al centro delle voci di mercato. Sulle fasce Ebosele e Kamara, Zemura la prima alternativa. In attacco toccherà di nuovo a Pereyra supportare l’unica punta Lucca.

Pioli non dovrebbe modificare l’undici che ha battuto la Roma una settimana fa. Gabbia in difesa e Adli in mediana con Reijnders, mentre sulla trequarti, alle spalle di Giroud, il tcenico schiererà i titolarissimi Pulisic, Loftus-Cheek e Leao. Fuori per infortunio Thiaw, Tomori, Kalulu e Pobega, Chukwueze e Bennacer invece sono impegnati in Coppa d’Africa.

Come vedere Udinese-Milan in diretta tv e in streaming

Udinese-Milan è in programma sabato alle 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Udinese-Milan anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Tre anni e mezzo fa l’ultimo successo del Milan a Udine, l’unico della gestione Pioli. I friulani si pure sono aggiudicati gli ultimi due precedenti ed è trascorso un anno e mezzo dall’ultima affermazione rossonera. Le insidie, insomma, non saranno poche in questa trasferta sempre molto ostica per il Milan, contro un’Udinese allergica alle vittorie ma diventata più solida nella gestione Cioffi (sconfitte solo con Roma, Inter e Lazio). Se vuole rientrare nella lotta scudetto, tuttavia, la squadra di Pioli non può permettersi di sbagliare questo tipo di partite: rossoneri favoriti in una gara da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Udinese-Milan

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra; Lucca.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

L'Udinese riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2