Roma-Verona, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Roma-Verona è una partita della ventunesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Via José Mourinho, dentro Daniele De Rossi. I proprietari della Roma, i Friedkin, non hanno voluto attendere oltre dopo la netta sconfitta con il Milan di domenica scorsa a San Siro.

Si è conclusa dopo due stagioni e mezza l’avventura del tecnico portoghese sulla panchina giallorossa. A prendere il posto di “Mou”, esonerato quarantott’ore dopo il tracollo con i rossoneri di Pioli, toccherà ad un pilastro della Roma degli ultimi due decenni, la cui unica esperienza da allenatore è stata quella dello scorso anno alla Spal in Serie B. Una scelta fortemente identitaria ma allo stesso tempo azzardata, visto che De Rossi in questa nuova veste ha ancora tutto da dimostrare. “Capitan futuro” ha il compito di rimettere in piedi una squadra emotivamente a pezzi, tormentata dagli infortuni che dopo 20 giornate di campionato è soltanto nona in classifica a -5 punti dal quarto posto, tutto sommato ancora raggiungibile. Dopo aver fallito l’ennesimo scontro diretto i capitolini tenteranno di invertire la rotta contro il Verona, andando a caccia di un successo che in campionato manca da quasi un mese. Situazione critica anche per gli scaligeri, sempre terzultimi nonostante la vittoria nello scontro diretto con l’Empoli, battuto 2-1 al “Bentegodi”. Il coefficiente di difficoltà diventa sempre più alto per Marco Baroni, che nei prossimi giorni perderà un altra pedina, Ngonge (direzione Napoli), dopo le dolorose cessioni di Hien, Faraoni e Terracciano.

Roma-Verona: le ultime notizie sulle formazioni

De Rossi sembra orientato a confermare la difesa a tre, anche alla luce dell’emergenza in quel reparto. Oltre a N’Dicka, impegnato in Coppa d’Africa, mancheranno anche gli squalificati Mancini e Cristante. Spazio dunque al giovane Huijsen, che farà compagnia a Llorente e Kristensen. Davanti dovrebbe esserci Dybala, che ha recuperato dal problema che non gli ha permesso di scendere in campo a Milano.

Tante assenza anche nel Verona, che si appresta a salutare Ngonge (è praticamente fatta per il suo passaggio al Napoli). Baroni è senza gli squalificati Duda, Lazovic e Coppola, in mediana toccherà a Serdar fare coppia con Folorunsho, mentre sulla trequarti, alle spalle di Djuric, agiranno Mboula, Saponara e Suslov.

Come vedere Roma-Verona in diretta tv e in streaming

Il pronostico

La Roma si è aggiudicata 6 degli ultimi 10 confronti con il Verona, che pur avendo la meglio tre volte (compresa la vittoria a sorpresa dell’andata) sui giallorossi in questa striscia, non è mai riuscita ad espugnare l’Olimpico. Numerose le incognite sulla prima di De Rossi da allenatore in Serie A ma la reazione della squadra sembra scontata contro un avversario che giorno dopo giorno sta perdendo i suoi pezzi migliori. Roma favorita in una gara in cui anche gli ospiti dovrebbero riuscire a realizzare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Roma-Verona

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Karsdorp, Huijsen, Llorente; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Doig; Serdar, Folorunsho; Mboula, Suslov, Saponara; Djuric.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1