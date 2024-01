Mauritania-Algeria, Coppa d’Africa: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici

Mauritania-Algeria è una partita della fase a gironi della Coppa d’Africa e si gioca martedì alle 21:00: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici.

Penultima all’interno del gruppo D con soli 2 punti conquistati in altrettante partite, l’Algeria deve fare i conti con lo spettro di un’altra eliminazione alla fase a gironi, che sarebbe la seconda consecutiva dopo quella verificatasi due anni fa in Camerun. Gli uomini di Djamel Belmadi non sono andati oltre due pareggi con Angola (1-1) e Burkina Faso (2-2) e adesso sono “condannati” a vincere con la Mauritania. Sperando, al contempo, che nell’altra sfida angolani e burkinabé non pareggino.

Ed il motivo è presto detto: al comando della classifica, infatti, al momento ci sono Angola e Burkina Faso, a quota 4 punti; l’Algeria ne ha due in meno ma resta a portata di sorpasso, mentre la Mauritania, ferma a quota zero, è ormai a un passo dall’eliminazione. Se l’Algeria, com’è probabile, non sbaglierà contro i Mourabitounes potrebbe inoltre ritrovarsi in compagnia delle due selezioni che attualmente sono davanti: uno scenario che potrà verificarsi solamente in caso di pareggio tra Angola e Burkina Faso e a quel punto a decidere i primi due posti sarà la classifica avulsa. Ecco perché per l’Algeria sarà importante realizzare più gol possibili contro la Mauritania (in ottica differenza reti).

Algeria, occhio alla differenza reti

Gli uomini di Amir Abdou hanno perso entrambe le due partite giocate finora ma avrebbero meritato di portare via almeno un punto.

Contro il Burkina Faso sono stato castigati in pieno recupero da un rigore di Traoré, mentre con l’Angola hanno trovato per ben due volte la via del gol (Bouna e Koita) ma finendo per perdere 3-2 al termine di una partita pirotecnica, una rarità in questa competizione. L’Algeria invece deve ringraziare il suo centravanti Baghdad Bounedjah, autore di una doppietta contro il Burkina Faso: il secondo gol è arrivato quando il direttore di gara aveva il fischietto praticamente in bocca, evitando una sconfitta che sarebbe stata disastrosa.

Come vedere Mauritania-Algeria in diretta tv e in streaming

Mauritania-Algeria, in programma martedì alle 21:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che hanno acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa 2023. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

L’Algeria finora ha deluso ma in queste due partite non ha mai avuto difficoltà a bucare le difese avversarie. E non sarà un problema perforare quella della modesta Mauritania in una gara da almeno tre reti complessive. La vittoria delle Volpi del Deserto non sembra in discussione.

Le probabili formazioni di Mauritania-Algeria

MAURITANIA (4-3-3): Niasse; Keita, El Abd, Ba, Abeid; Gassama, Fofana, Mouhsine; Kamara, Bouna, Koita.

ALGERIA (4-3-3): Mandrea; Atal, Bensebaini, Mandi, Ait-Nouri; Feghouli, Bentaleb, Zerrouki; Belaili, Mahrez, Bounedjah.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3