Lotto e 10eLotto, weekend clamoroso: un’intera regione in festa

Lotto e 10eLotto, un’intera regione in festa alla fine di un weekend che ha regalato moltissime vincite con questi giochi. Ecco cos’è successo e dove

Un’intera regione in festa, che ha iniziato quindi alla grandissima il 2024. Perché se il buongiorno si vede dal mattino allora non si può fare altro che pensare che le cose andranno allo stesso modo nei prossimi mesi.

Un weekend che tra Lotto e 10eLotto ha regalato enormi vincite, moltissimi soldi. Quaterne, terni, giocate doppie, insomma, chi più ne ha più ne metta. Una regione che, lo scorso anno, ha chiuso anche al terzo posto come quella che ha regalato il maggior numero di vincite milionarie con i Gratta e Vinci e, per quanto riguarda le scommesse dentro le agenzie, è quella che ha speso più di tutte le altre nell’arco del 2023. Parliamo della Campania, baciata in maniera clamorosa dalla Dea Bendata nel corso del weekend che da poco ci siamo messi alle spalle.

Lotto e 10eLotto, la Campania baciata dalla fortuna

Tutte le vincite sono state raccolte in un articolo dell’agenzia di stampa per il gioco Agimeg.it che ha spiegato, nei particolari, quello che è successo nei giorni scorsi in una regione del Sud Italia. Diversi colpi, e partiamo da quelli centrati al Lotto.

“A Marigliano, in provincia di Napoli, è stata centrata una quaterna su Tutte le Ruote (con i numeri: 10-51-61-84) e con una puntata da 4 euro complessivi sono stati vinti 21.660 euro. A Torre Annunziata è stato realizzato un terno da 13.750 euro sulla ruota campana. Chiude il podio Castellammare di Stabia, dove un fortunato giocatore, giocando un totale di due euro, ha vinto 13.612 euro per effetto di una quaterna sulla ruota Nazionale”. Non è finita qui, perché ci sono da segnalare altre vincite a Mondragone in provincia di Caserta di 9mila euro e un’altra centrata a Napoli di 6.750euro.

“Al 10eLotto la grande protagonista è Sant’Anastasia dove un giocatore, con 4 giocate identiche con tre numeri (3-22-86), ha centrato una vincita totale da 26.000 euro realizzando anche il Numero Oro. Ad Aversa, in provincia di Caserta, sono stati vinti 5mila euro nella Modalità Frequente, ovvero quella che si gioca ogni 5 minuti”. Questo racconta Agimeg. Che weekend clamoroso.