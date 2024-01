Gratta e vinci, i segni zodiacali più fortunati nel 2024: c’è solo un problema

Gratta e vinci, se sei nato sotto uno di questi segni allora è l’anno della svolta: devi solo risolvere questo piccolo problema.

Magari bastasse volerlo. In questi casi, ancor più che in altri, il destino fa e il destino disfa. Tutto è scritto nelle stelle, soprattutto la possibilità che qualcuno vinca una somma considerevole, ragion per cui buttare un occhio all’Oroscopo, di tanto in tanto, male non fa. Chissà, anzi, che alle volte non sia d’aiuto.

Gli astrologi, in questo 2024 appena iniziato, si dicono certi che alcuni segni zodiacali saranno baciati dalla fortuna nel corso dell’anno. Possono sperare di vincere qualcosa con un Gratta e vinci, o grazie al Superenalotto, i nativi del Toro, tanto per cominciare. Che, così sembra dicano le stelle, quando sono di buonumore attirano a sé la fortuna, facendo sì che le possibilità di diventare ricchi si moltiplichino. Ci sono buone notizie anche per gli amici dei Gemelli, che si apprestano a vivere un 2024 fortunato sotto ogni punto di vista. Incluso, appunto, l’ambito del gioco d’azzardo.

Possono tenere le dita incrociate anche i nati sotto il segno dello Scorpione. Loro dovranno però fare affidamento, oltre che sulla dea bendata, anche sull’intuito, se vogliono veder lievitare il proprio conto in banca. E vale lo stesso discorso per i Pesci, ai quali si raccomanda di giocare quando l’istinto suggerirà loro di farlo. Anche le persone del Sagittario, infine, possono sperare che qualcosa di bello, dal punto di vista delle vincite, possa accadere nel 2024.

Gratta e vinci, i vincitori sono già scritti nelle stelle

Un’ultima e doverosa precisazione, prima di tirare le somme e dopo avervi svelato quali saranno i segni zodiacali più fortunati del 2024. Niente paura, se non siete nati sotto uno dei segni che abbiamo appena elencato: queste “regole” valgono anche per chi è solo ascendente Toro, Gemelli, Scorpione, Pesci e Sagittario.

A questo punto, per sbancare il jackpot del Superenalotto o per beccare un Gratta e vinci milionario c’è un solo problema da risolvere. Bisogna credere nell’astrologia, altrimenti è inutile. E seguire, se possibile, le indicazioni dell’Oroscopo. Nonché sperare che gli esperti ci abbiano visto bene, stavolta.

Che non abbiano cannato le loro previsioni come aveva fatto Paolo Fox nel 2020, quando aveva pronosticato che sarebbe stato un anno di grandi viaggi e spostamenti vari. Ancora ignaro e inconsapevole, ovviamente, del fatto che il Covid ci avrebbe costretti a sigillarci in casa, a mantenere le distanze e a rimpiangere, in totale solitudine, i viaggi che avremmo potuto fare se una pandemia non avesse sconvolto le nostre esistenze. Chissà che stavolta non possa andare meglio…