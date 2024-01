Celta Vigo-Real Sociedad, Coppa del Re: tv, streaming gratis, formazioni, pronostici

Celta Vigo-Real Sociedad è una partita valida per i quarti di finale della Coppa del Re e si gioca martedì alle ore 21:30: tv in chiaro, formazioni, pronostici.

La Coppa del Re rimette subito di fronte Celta Vigo e Real Sociedad, tre giorni dopo la sfida di campionato del Balaidos terminata 1-0 per i baschi. Agli uomini di Rafa Benitez non è bastata una prestazione di grande sacrificio per strappare almeno un punto contro quella che è, al momento, la sesta forza della Liga.

In vantaggio dopo soli undici minuti grazie ad una rete di Brais Mendez, la Real Sociedad è riuscita senza grossi problemi a mantenere il risultato, rendendo innocue le sortite galiziane e chiudendo ogni possibile spazio con la sua impeccabile organizzazione di gioco. Sconfitta che ha messo fine alla striscia positiva del Celta, che andava avanti dallo scorso 20 dicembre: in questo lasso di tempo la squadra di Benitez ha superato due turni di Coppa del Re, battendo Amorebieta e Valencia, avuto la meglio sul Betis e pareggiato con il Maiorca. I segnali di ripresa ci sono ma la classifica rimane precaria: i galiziani restano coinvolti nella lotta per non retrocedere, avendo solo due punti in più del Cadice terzultimo.

Immediata rivincita

Lotta per obiettivi diversi la squadra di Imanol Alguacil, che sta provando a reinserirsi nella corsa al quarto posto, oggi distante sei punti.

Non sarà facile, insomma, conquistare per il secondo anno consecutivo la qualificazione alla Champions League, considerando che stavolta la concorrenza appare molto più agguerrita. I baschi non sono quelli di qualche mese fa ma la vittoria di Vigo ha confermato che il periodo grigio – quello dei tre pareggi consecutivi e della sconfitta nel derby con l’Athletic Bilbao – è ormai alle spalle. Ora la Coppa del Re, che come ogni anni rientra tra gli obiettivi degli Txuri-Urdin: già quattro i turni superati (Bunol, Andratx, Malaga e Osasuna). A differenza di Benitez, Imanol potrebbe far ruotare diversi elementi in coppa: è assente Barrenetxea, infortunati, mentre Traoré e Kubo sono impegnati con le rispettive nazionali tra Coppa d’Africa e d’Asia.

Come vedere Celta Vigo-Real Sociedad in diretta tv e streaming

La partita tra Celta Vigo e Real Sociedad, valida per i quarti di finale della Coppa del Re, è in programma martedì alle 21:30. La sfida si potrà seguire gratuitamente sul canale Youtube di “Cronache di Spogliatoio”, broadcaster che in Italia si è aggiudicato i diritti sulla manifestazione calcistica spagnola.

Il pronostico

La sensazione è che nessuna delle due snobberà l’incontro: ci aspetta una gara equilibrata come quella di tre giorni fa, ma stavolta dovrebbero andare a segno entrambe. La Real Sociedad riuscirà con ogni probabilità ad evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Real Sociedad

CELTA VIGO (4-2-3-1): Iván Villar; Mingueza, Starfelt, Unai Núñez, Ristic; Fran Beltrán, Tapia; Carles Pérez, Swedberg, De la Torre; Douvikas.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Aritz, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Merino, Zubimendi, Zakharyan; Oyarzabal, Sadiq, Brais Méndez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1