Chelsea-Middlesbrough, League Cup: streaming, probabili formazioni, pronostici

Chelsea-Middlesbrough è un match valido per le semifinali di ritorno di League Cup e si gioca martedì alle 21:00: probabili formazioni e pronostici.

Il Middlesbrough va a caccia dell’impresa ripartendo dall’1-0 del Riverside Stadium, sfida che due settimana fa il Boro si è aggiudicato a sorpresa grazie ad una rete di Hackney a fine primo tempo. Un risultato inaspettato – e non solo perché tra i due club c’è una categoria di differenza – che costringe il Chelsea a vincere con almeno due gol di scarto a Stamford Bridge per staccare un pass per la finalissima di Wembley.

Una rimonta non impossibile, tutto sommato alla portata dei Blues di Mauricio Pochettino, che nel match d’andata sprecarono un’infinità di occasioni da gol dopo aver tirato per ben 18 volte verso la porta biancorossa. La scarsa produttività offensiva si conferma ancora una volta uno dei principali problemi dei londinesi. Tra le prime dieci squadre dell’attuale classifica della Premier League solamente il Manchester United ha segnato meno del Chelsea, fermo a quota 35 gol. Dieci giorni fa ne è bastato uno per aggiudicarsi il derby con il Fulham (1-0), castigato da un rigore di Palmer, di nuovo decisivo.

Chelsea, rimonta possibile

I Blues non scendono in campo da allora: nell’ultimo weekend erano tra quelle squadre che hanno riposato, potendosi dunque concentrare solo sulla semifinale di League Cup.

Venerdì c’è un’importante sfida di campionato con l’Aston Villa ma il rischio che il tecnico argentino snobbi la gara con il Boro non esiste: la Coppa di Lega, in una stagione che rischia di essere nuovamente avara di soddisfazioni, resta uno delle poche, forse l’unica, possibilità per alzare almeno un trofeo e scongiurare un’altra annata totalmente deludente. Sarà una “festa” invece per il Middlesbrough, che milita nel campionato cadetto inglese. Dopo la gara con il Chelsea i biancorossi di Michael Carrick hanno battuto 3-1 il Milwall in trasferta e pareggiato 1-1 contro l’ultima in classifica, il Rotherham, confermando il loro andamento ondivago. Tante le assenze, sia da una parte che dall’altra: il Boro non potrà contare sull’ex atalantino Latte Lath, assente per infortunio, mentre Dieng, Silvera e McGree sono impegnati con le rispettive nazionali. Lista ancora più lunga in casa Chelsea: in attacco non ci sarà Nicolas Jackson, in Costa d’Avorio con il suo Senegal.

Come vedere Chelsea-Middlesbrough in diretta tv e streaming

Chelsea-Middlesbrough, semifinale di ritorno della League Cup, è in programma martedì alle 21:00. Si potrà vedere in diretta su DAZN, la piattaforma streaming in possesso dei diritti di trasmissione della Coppa di Lega inglese. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Nonostante le numerose assenze, il Chelsea dovrebbe riuscire ad avere la meglio sul Boro in una gara da almeno tre gol complessivi. La squadra di Pochettino come all’andata riuscirà a costruire diverse occasioni da gol e difficilmente commetterà gli stessi errori di due settimane fa.

Le probabili formazioni di Chelsea-Middlesbrough

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Malo Gusto, Disasi, Thiago Silva, Colwill; Caicedo, Enzo Fernandez; Madueke, Gallagher, Sterling; Palmer.

MIDDLESBROUGH (4-2-3-1): Glover; Ayling, Fry, Clarke, Engel; Barlaser, Howson; Hackney, Rogers, Azaz; Forss.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1