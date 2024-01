Inter-Lazio, Supercoppa Italiana: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici

Inter-Lazio è una gara valida per le semifinali della Supercoppa Italiana e si gioca venerdì alle 20:00: probabili formazioni, pronostici, tv in chiaro e streaming.

L’Inter, a differenza delle ultime due edizioni, dovrà superare ben due ostacoli per sollevare quella che sarebbe l’ottava Supercoppa Italiana della sua storia. Da quest’anno, infatti, c’è un format nuovo di zecca: non più la solita gara unica ma due semifinali in cui a scontrarsi saranno i detentori di scudetto e Coppa Italia, in questo caso Napoli e Inter, con la seconda classificata nell’ultimo campionato, la Lazio, e la finalista della coppa nazionale, la Fiorentina. Le vincenti delle due sfide si scontreranno poi nella finalissima.

Il percorso dei nerazzurri nella Final Four saudita – si gioca nella capitale Riad – inizia dalla sfida con i biancocelesti, l’ex squadra di Simone Inzaghi. L’allenatore piacentino quand’era alla guida della Lazio ha sollevato due volte questo trofeo (2017 e 2019) ed in caso di vittoria potrebbe diventare il tecnico più vincente di sempre in questa competizione, visto che ne ha portato a casa due anche alla guida dell’Inter (2022 e 2023). Per qualche giorno Lautaro Martinez e compagni dovranno dimenticarsi dell’avvincente lotta scudetto con la Juventus – martedì i bianconeri hanno battuto 3-0 il Sassuolo e sono tornati a -2 – e concentrarsi sulla Supercoppa, mettendo nel mirino un altro trofeo. Contro il Monza, intanto, l’Inter sabato scorso ha ottenuto la 16esima vittoria (1-5) in 20 giornate di campionato, la seconda di fila dopo quella, arrivata in modo rocambolesco, con il Verona.

La Lazio è tornata?

L’ultimo precedente tra Lazio e Inter risale allo scorso dicembre, con i nerazzurri che nella sfida dell’Olimpico ebbero la meglio 2-0 grazie ai gol degli attaccanti Thuram e Lautaro.

Inzaghi però stavolta si troverà di fronte un’altra Lazio. La squadra di Maurizio Sarri sembra aver ritrovato le certezze della stagione passata: tra Coppa Italia – una settimana fa Immobile e compagni si sono aggiudicati il derby con la Roma – e campionato, i capitolini hanno messo insieme ben cinque vittorie consecutive, la striscia in assoluto più lunga quest’anno. La squadra è di nuovo compatta – solo due gol subiti in cinque partite – e pure dal punto di vista offensivo i numeri sono tornati ad essere accettabili. Una Lazio, insomma, che può dare filo da torcere all’Inter. Pochi i dubbi di formazione per Sarri: Felipe Anderson è in ballottaggio con Isaksen, mentre Immobile dovrebbe partire dal 1′. A centrocampo, con Luis Alberto, ci saranno Guendouzi e Rovella. Potrà schierare invece la formazione tipo Inzaghi: l’unico assente nella spedizione saudita è Cuadrado.

Come vedere Inter-Lazio in diretta tv in chiaro e streaming

Inter-Lazio è in programma venerdì alle 20:00 e si giocherà all’Al-Awwal Park di Riad, in Arabia Saudita. Sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti di Supercoppa Italiana e Coppa Italia, su Canale 5 (canale numero 5 del digitale terrestre e 505 per la visione in HD). Sarà possibile inoltre vedere Inter-Lazio anche in diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Da quando Inzaghi è al timone dell’Inter ha affrontato cinque volte la sua ex squadra: tre vittorie dei nerazzurri, due dei biancocelesti. La sensazione è che stavolta la Lazio possa creare qualche grattacapo in più alla capolista della Serie A, in un match che si preannuncia più equilibrato del previsto. L’Inter però ha indubbiamente qualcosa in più della squadra di Sarri e resta favorita per l’approdo in finale. Difficile, in ogni caso, che Lautaro e compagni riescano a tenere la porta inviolata anche in questa circostanza.

Le probabili formazioni di Inter-Lazio

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

LAZIO (4-3-3): Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Inter-Lazio: chi vince? Inter

Pareggio

Lazio View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1