I pronostici di venerdì 19 gennaio: Supercoppa Italiana, Coppa d’Africa e non solo

I pronostici di venerdì 19 gennaio: c’è la seconda semifinale di Supercoppa Italiana, la Coppa d’Africa e gli anticipi di Liga, Eredivisie e Serie B.

Le Final Four della Supercoppa Italiana proseguono con la seconda semifinale che mette di fronte Inter e Lazio, due squadre che hanno iniziato alla grande il 2024. Quando si erano però affrontate a fine 2023 a prevalere fu l’Inter, che espugnò l’Olimpico: una nuova vittoria appare altamente probabile nonostante la crescita dei biancocelesti nell’ultimo periodo.

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio alla Zweite Liga, la Serie B tedesca, che riapre i battenti con Holstein Kiel-Braunschweig e Karlsruher-Osnabruck.

Pronostici altre partite

Tra le partite da almeno un gol per squadra attenzione a Excelsior-Heerenveen di Eredivisie e Sampdoria-Parma del nostro campionato cadetto.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno tre gol complessivi in Excelsior-Heerenveen, Eredivisie, ore 20:00

Vincenti

• Senegal o pareggio (in Senegal-Camerun, Coppa d’Africa, ore 18:00)

• Inter (in Inter-Lazio, Supercoppa Italiana, ore 20:00)

• Guinea o pareggio (in Guinea-Gambia, Coppa d’Africa, ore 21:00)

• Benfica (in Benfica-Boavista, Primeira Liga, ore 21:15)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Holstein Kiel-Braunschweig, Zweite Liga, ore 18:30

• Karlsruher-Osnabruck, Zweite Liga, ore 18:30

• Willem II-Jong Ajax, Eerste Divisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Excelsior-Heerenveen, Eredivisie, ore 20:00

• Sampdoria-Parma, Serie B, ore 20:30

Il “clamoroso”

Giappone vincente e almeno un gol per squadra (in Iraq-Giappone, Coppa d’Asia, ore 12:30)