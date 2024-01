Bundesliga, pronostici diciottesima giornata: partite sabato ore 15:30

Bundesliga, altra occasione per il Borussia Dortmund per risalire una classifica al momento deludente: notizie e pronostici.

Nella corsa al Meisterschale quest’anno c’è un grande assente: il Borussia Dortmund. Dopo aver sfiorato il titolo lo scorso maggio, svanito al termine di un’ultima giornata di campionato che i tifosi gialloneri difficilmente dimenticheranno, la squadra di Edin Terzic al giro di boa ha 15 punti in meno del Bayer Leverkusen capolista. Un divario enorme.

Otto vittorie, sei pareggi e tre sconfitte per un Borussia Dortmund che nel “primo tempo” di questa stagione ha fatto benissimo in Europa – in Champions League è arrivato primo nel cosiddetto girone della morte con Milan, Psg e Newcastle – ma che allo stesso tempo ha deluso in Bundesliga. Ed anche il quarto posto – il Lipsia è distante tre punti – potrebbe diventare a rischio, con Reus e compagni al momento solamente quinti. Di fondamentale importanza, intanto, la vittoria con il fanalino di coda Darmstadt nella prima uscita del nuovo anno: tutto facile una settimana fa con i Lilien, travolti 3-0 a domicilio. Alla festa ha partecipato anche Jadon Sancho, tornato a Dortmund in questa sessione di mercato dopo l’esperienza negativa con il Manchester United in Premier League.

I gialloneri adesso hanno un’altra ghiotta occasione per recuperare posizioni. Nella seconda trasferta di fila affronteranno la penultima in classifica, il Colonia, che ha da poco dato il benservito a Steffen Baumgart sostituendolo con Timo Schulz. La prima uscita del nuovo allenatore è coincisa con il pareggio (1-1) nello scontro diretto con l’Heidenheim ma non è bastato per uscire fuori dalla zona rossa.

Le previsioni sulle altre partite

Sarà un Colonia battagliero quello che affronterà il Dortmund ma è improbabile che i Billy Goats riescano ad evitare la sconfitta contro una squadra che non può più sbagliare.

Un altro match interessante è quello tra il neopromosso Heidenheim, a sorpresa nono in classifica, e il Wolfsburg, che ha un punto in meno. Gli uomini di Frank Schmidt vogliono raggiungere la quota salvezza il prima possibile, non perdono da un mese e mezzo e dovrebbero ottenere un risultato positivo anche contro i biancoverdi, troppo incostanti, in una gara da almeno una rete per parte. Tre punti alla portata per l’Eintracht Francoforte, una di quelle che si sono rinforzate di più sul mercato: il disastroso Darmstadt non riuscirà a fermare gli uomini di Dino Toppmoller, a caccia del terzo successo consecutivo dopo il colpaccio di Lipsia. Previsto equilibrio tra Friburgo e Hoffenheim, mentre lo Stoccarda terzo in classifica è atteso da una trasferta insidiosa in quel di Bochum.

Bundesliga: possibili vincenti

Borussia Dortmund (in Colonia-Borussia Dortmund)

Eintracht Francoforte (in Darmstadt-Eintracht Francoforte)

Stoccarda o pareggio (in Bochum-Stoccarda)

Le partite da almeno un gol per squadra

Heidenheim-Wolfsburg

Friburgo-Hoffenheim

Bundesliga: la partita da almeno tre gol complessivi

Darmstadt-Eintracht Francoforte

Bochum-Stoccarda