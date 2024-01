Sinner in tv, è ufficiale: il trailer della serie fa impazzire i tifosi

Sinner sbarca sul piccolo schermo e la reazione dei tifosi è stata incontenibile: i dettagli e il video già diventato virale.

È un Sinner mattatore, quello che è sbarcato qualche giorno fa in Australia e che ha già asfaltato entrambi i giocatori incontrati lungo il suo cammino. Un giocatore molto più consapevole dei propri mezzi e radicalmente diverso, in quanto tale, dal ragazzino impacciato e insicuro che parlava quasi a fatica davanti alla stampa.

Jannik è cresciuto e lo si evince sia dal suo atteggiamento e sia, va da sé, dal modo in cui gioca. Se così non fosse, d’altra parte, non avrebbe conquistato il quarto posto della classifica mondiale e non sarebbe uno dei principali favoriti per la vittoria di questa edizione degli Australian Open. È aumentato il numero di colpi all’interno del suo repertorio ed è anche aumentata, per tutta risposta, la sua massa muscolare. Non sarà ancora Braccio di ferro, ma non fatevi ingannare dal suo fisico mingherlino e da quelle “gambette” apparentemente esili. I suoi muscoli, indipendentemente dal volume, funzionano a meraviglia e lo rendono uno dei tennisti più forti sulla faccia della terra.

Si è discusso di questo proprio qualche giorno fa, a Melbourne, a margine della vittoria dell’altoatesino sul suo avversario De Jong. Alla domanda su quanti chili di massa avesse messo, come vi avevamo raccontato qui, aveva glissato e fatto un po’ di sana ironia sul suo fisico.

Sinner sbarca sul piccolo schermo: tutti pazzi per Mitch Sinner

Tra una cosa e l’altra il numero 4 del mondo aveva scherzato sul fatto che gli sarebbe piaciuto avere un fisico alla Baywatch. Ed era stato del tutto ovvio che gliel’avesse servita su un piatto d’argento. A chi? Semplice: ai geni che popolano i social network.

Jannik, abbiamo voluto realizzare il tuo vero grande sogno. 🛟 Da Lunedì mattina, solo su Italia 1. pic.twitter.com/qGnS2jKFVG — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) January 17, 2024

Hanno accontentato Sinner in men che non si dica, mettendosi subito al lavoro e sfornando un contenuto multimediale che per molti è già il video dell’anno. La sigla della storica serie tv ambientata a Malibù, che raccontava, come si ricorderà, le vite di un gruppo di bagnini, è stata sapientemente rivista e modificata affinché Jannik avesse la possibilità di realizzare il desiderio espresso alla Margaret Court Arena. Con tanto di annuncio a margine, come se non bastasse: la serie, c’è scritto, andrà in onda da lunedì mattina su Italia 1.

Nel filmato, assolutamente esilarante e magistralmente realizzato, si è provveduto a “montare” la faccia del nativo di San Candido sul corpo di Mitch Buchannon, l’aitante “capitano” dei bagnini interpretato da David Hasselhoff. Un corpo muscolosissimo e praticamente perfetto, proprio come quello che sogna Sinner. Ma lo pensiamo solo noi che Jannik ci piace più così, smilzo e leggero come una piuma, tanto che sembra volteggiare quando gioca a tennis?