Camila Giorgi top secret: il futuro si tinge di giallo

Camila Giorgi criptica dopo l’eliminazione al primo turno degli Australian Open: le dichiarazioni della tennista marchigiana.

Ha lasciato il campo tra gli applausi, segno che è riuscita a divertire ed appagare il pubblico. Se l’è giocata fino alla fine, Camila Giorgi, ma niente ha potuto, alla fine, contro la furia di Vika Azarenka, che si è imposta in tre set assicurandosi, così, l’accesso al secondo turno.

Non si può dire che la stella marchigiana non ce l’abbia messa tutta, però. La sua è stata una gran bella prestazione ed è davvero un peccato che si sia ritrovata fuori dai giochi per via di un sorteggio tutt’altro che benevolo. Resta la consapevolezza, comunque, che la vincitrice del Masters 1000 di Montreal 2021 abbia ancora diverse cartucce da sparare. Il problema, a questo punto, è capire per quanto tempo ancora sarà in grado di farlo. La Giorgi ha 32 anni, benché ne dimostri sì e no poco più della metà. E questo, inevitabilmente, pone diversi interrogativi a proposito del suo futuro nel circuito professionistico.

I problemi fisici negli ultimi tempi sono aumentati, costringendola spesso e volentieri a disertare i tornei in calendario. Non sembra ancora intenzionata, tuttavia, ad uscire di scena. E ne ha ben donde, visto e considerato che riesce ancora ad essere estremamente aggressiva e a tenere testa alle big del circuito, come appunto l’Azarenka incontrata al primo turno dell’Australian Open.

Camila Giorgi, giorno per giorno: domani si vedrà

La programmazione non potrà non tenere conto, quindi, delle nuove esigenze di una giocatrice che, seppur navigata, deve preservare il suo fisico come meglio può.

“Non ho ancora le idee chiare sulla programmazione – ha detto in maniera criptica a Melbourne, come riferisce Ubitennis – valuterò con calma. Di certo voglio riprendere a giocare con continuità. Sono contenta di essere tornata in campo, per me il tennis rimane un bellissimo sport, anche se a volte non va come vorresti. Il tennis mi ha dato tanto e c’è sempre tanta passione anche se adesso lo vivo in modo diverso. Conosco il mio potenziale e so cosa ho fatto, ma dopo una certa età non c’è più l’ansia e la vivi in modo più tranquillo“.

Ha ridimensionato le aspettative, dunque, ma non intende abdicare. Non ancora, per lo meno. Con buona pace dei tifosi che continuano a sperare, in cuor loro, che possa bissare quell’incredibile successo raggiunto in Canada, quando Camila ha vissuto il momento più alto della sua carriera.