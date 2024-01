Mainz-Union Berlino, Bundesliga: tv, formazioni, pronostici

Mainz-Union Berlino è una partita della diciottesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: tv, pronostici.

Il Mainz sogna l’aggancio; l’Union Berlino il rilancio, forse anche definitivo. Il diciottesimo turno del campionato tedesco che la scorsa settimana è tornato in campo dopo la sosta invernale si apre con un anticipo che mette in palio dei pesantissimi punti per la salvezza. Sì, in questo momento i padroni di casa andrebbero allo spareggio per la permanenza, gli ospiti invece sarebbero salvi, ma con enorme ed estrema fatica.

Un momento decisamente positivo, o per meglio dire un poco più positivo, lo vivono gli ospiti, che hanno piazzato tre risultati utili di fila nelle ultime uscite e che hanno ripreso la stagione pareggiando sul campo del Friburgo. Un ottimo pareggio – dopo l’addio di Bonucci che è andato in Turchia – che fa ben sperare per il futuro. Pari anche per il Mainz, che ha iniziato in casa però pareggiando contro il Wolfsburg. Si poteva fare di meglio ovvio, però è stato abbastanza importante non perdere.

Sulla carta c’è una squadra favorita: quella ospite – che ricordiamo ha giocato pure la Champions League quest’anno – sembra attrezzata per tirarsi anche in maniera veloce fuori dalle zone rosse della graduatoria della Bundesliga. Ma difficilmente vedremo una vittoria esterna in questo match. Ma per il pronostico completo andiamo sotto.

Come vedere Mainz-Union Berlino in diretta tv e streaming

Mainz-Union Berlino è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Partiamo dicendo che sia Mainz che Union Berlino dentro i 90minuti di questa partita riusciranno a trovare la via della rete. Un gol a testa in questo match è praticamente assicurato. E poi, dopo il gol a testa, entrambe vista la situazione che hanno in classifica, potrebbero decidere di tirare i remi in barca e accontentarsi di un punto. Continuare a fare un risultato positivo, dopo quello della scorsa settimana, potrebbe essere davvero importante.

Le probabili formazioni di Mainz-Union Berlino

MAINZ (3-4-3): Zentner; Van den Berg, Kohr, Caci; Widmer, Papella, Kruass, Mwene; Fernandes, Onisiwo, Burkardt.

UNION BERLINO (3-4-3): Ronnow; Knoche, Vogt, Diogo Leite; Juranovic, Kral, Aaronson, Gosens; Haberer, Kaufmann, Volland.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1