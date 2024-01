Alaves-Cadice, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Alaves-Cadice è una gara valida per la ventunesima giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: tv, formazioni e pronostici

Per l’Alaves, che ha 20 punti in classifica, è forse l’occasione più importante e forse decisiva per allontanarsi in maniera definitiva dalle zone calde. I cinque punti sul Cadice, che al momento sarebbe retrocesso, potrebbero diventare otto. Un divario quindi quasi incolmabile.

Ecco perché in questo match che apre il ventunesimo turno della Liga spagnola i padroni di casa sembrano leggermente favoriti. Non solo per il fattore campo, che influirà ovviamente in una gara dove i punti in palio sono pesanti, ma anche per quelle che sono le qualità in campo e la classifica che dice che sono 5 i punti di differenza. E poi c’è anche un altro fattore, che riguarda il Cadice, che nel corso di questa stagione almeno in campionato – lo ha fatto in Coppa del Re con squadre di categoria inferiore – non è mai riuscito a vincere fuori casa. Mentre l’Alaves, nonostante un passaggio a vuoto (doppio) tra le mura amiche nello scorso mese di dicembre, proprio davanti ai propri tifosi ha costruito il proprio bottino, quello che gli permette in questo momento di guardare con una certa tranquillità, e positività, alla sfida di venerdì sera. Dimentichiamoci comunque lo spettacolo, ce ne sarà poco. Ma possiamo tranquillamente prevedere chi dovrebbe vincere questo match.

Come vedere Alaves-Cadice in diretta tv e streaming

Alaves-Cadice, valida per la ventunesima giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Sì, come detto per lo spettacolo meglio guardare verso altre partite. Qui c’è una sfida delicata che permette all’Alaves di pensare ai tre punti che potrebbero essere decisivi per il proseguo della stagione. Gara da vittoria interna. Con meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Alaves-Cadice

ALAVES (4-2-3-1): Sivera; Gorosabel, Tenaglia, Marin, J Lopez; Benavidez, Guevara; Vicente, Guridi, Rioja; Kike.

CADICE (4-5-1): Ledesma; Carcelen, L Hernandez, Fali, Zaldua; Alejo, Kouame, Alex, Escalante, Navarro; Ramos.



POSSIBILE RISULTATO: 1-0