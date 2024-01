Senegal-Camerun, Coppa d’Africa: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Senegal-Camerun è una partita valida per la fase a gironi della Coppa d’Africa e si gioca giovedì alle 21:00: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici.

La seconda giornata del gruppo C della Coppa d’Africa mette di fronte due formazioni che, almeno sulla carta, possono arrivare in fondo. Di certo il Senegal ha tutta l’intenzione di difendere il titolo: sì, Mané e compagni hanno conquistato l’ultima volta la manifestazione e vorrebbero ripetersi.

Al debutto per i campioni in carica è arrivata una semplice vittoria contro il Gambia: tre a zero il finale e primo posto nel girone anche per via del pareggio del Camerun contro la Guinea. Particolare la mancata partecipazione di Onana, il portiere ex Inter, al match: il suo aereo privato, partito dopo la sfida del Manchester United, per via della nebbia ha dovuto fare un atterraggio di emergenza e quindi l’estremo difensore non ha potuto fare altro che aspettare i compagni. Insomma, non un buon inizio.

Le gare tra queste due formazioni non hanno mai regalato molto spettacolo: alla fine i valori in campo sono quasi simili e vince chi riesce a sfruttare quelle poche occasioni che ci sono durante il match. L’ultimo confronto, un’amichevole giocata lo scorso ottobre, si è chiusa con il finale di uno a zero, match deciso dal calcio di rigore di Mané. Non ci aspettiamo, andando a vedere anche gli altri incroci mai più di un gol a partita, questa sfida ricca di reti. Però alcune volte le statistiche sono fatte per essere ribaltate. E quindi forse questo è il caso giusto. Sì, oltre il pari, che sembra davvero essere il risultato finale più probabile, potrebbe venire fuori qualcosa che non si vede da moltissimo tempo.

Come vedere Senegal-Camerun in diretta tv e in streaming

Senegal-Camerun, in programma venerdì alle 18:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che hanno acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa 2023. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

Ci sentiamo di dire che potrebbe venire fuori almeno una rete per squadra. Cosa che negli ultimi cinque confronti non si è mai vista. Un match quindi che potrebbe regalare anche la qualificazione aritmetica al Senegal. E che terrebbe in corsa il Camerun.

Le probabili formazioni di Senegal-Camerun

SENEGAL (4-3-3): Mendy; Jakobs, Koulibaly, Niakhate, Diatta; Gueye, A Diallo, Camara; Mane, H Diallo, Sarr.

CAMERUN (4-3-3): Onana; Yongwa, Wooh, Moukoudi, Castelletto; Anguissa, Kemen, Ntcham; Koudou, Ekambi, Magri.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1