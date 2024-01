Sampdoria-Parma, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Sampdoria-Parma è valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

La Sampdoria deve dimenticare i cinque gol presi contro il Venezia. Il Parma, che è rimasto primo in classifica, deve cercare di riprendersi la vittoria dopo il pareggio contro l’Ascoli al Tardini. Insomma, la 21esima giornata della Serie B oltre a mettere di fronte due squadre che hanno fatto la storia del calcio italiano, mette di fronte due formazioni che hanno urgente bisogno di punti. Per diversi motivi, ovvio.

La truppa di Pirlo ha iniziato male il 2024: vero, nella trasferta in laguna la differenza l’ha sicuramente fatta l’espulsione di Benedetti. Ma cinque gol sono sempre cinque gol, come li giri. Dietro quindi si è ballato come quando da quelle parti c’è l’acqua alta, ed è per questo che in settimana il lavoro dell’allenatore si è incentrato maggiormente sulla fase difensiva. E il nuovo anno non è iniziato alla grande nemmeno per gli uomini di Pecchia, costretti al pari interno contro un Ascoli ben messo in campo, che era riuscito a passare in vantaggio, e che dopo aver subito il pari ha concesso pochissimo. Due punti persi quindi, con Venezia e Como che adesso sono a 4 lunghezze dal primo posto con intenzioni bellicose. All’andata è finita 1-1, con un Parma che anche in quel caso solamente nel finale era riuscito a riprendere la Samp. E la gara di venerdì sera sembra apparecchiata, di nuovo, verso il pareggio.

Come vedere Sampdoria-Parma in diretta tv e in streaming

Sampdoria-Parma è in programma venerdì 19 gennaio alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Sampdoria-Parma

Un gol a testa: entrambe hanno in avanti qualità importanti che possono fare la differenza. Poi occhio al pari, un risultato che forse potrebbe stare bene ad entrambe anche se entrambe avrebbero bisogno della vittoria. Ma Pirlo e Pecchia, che conoscono il mondo del calcio, sanno bene che in un momento come questo è importante non perdere. Quindi alla fine ci si potrebbe pure accontentare.

Le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-1-2): Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, Murru, Giordano; Depaoli, Yepes, Panada; Verre; La Gumina, De Luca.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Balogh, Circati, Coulibaly; Estevez, Hernani; Man, Bernabé, Mihaila; Bonny.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1