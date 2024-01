Atletico Madrid-Real Madrid, Coppa del Re: streaming, formazioni, pronostico

Atletico Madrid-Real Madrid è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa del Re. Streaming, probabili formazioni, pronostici

Non metterà a rischio la panchina di nessuno – Mourinho ha perso quella della Roma dopo il derby perso contro la Lazio in Coppa – ma la sfida tra Atletico e Real vale molto. Una sfida da dentro o fuori. Con una squadra che parte leggermente favorita. Ma che non è detto che vinca.

Allora, partiamo: da un lato c’è l’Atletico di Simeone che già in campionato ha avuto la meglio sul Real e che è rientrato in Spagna prima e con una partita in meno sul groppone. Anche i Colchoneros erano volati a Riad per la Supercoppa ma hanno perso in semifinale, quindi una gara in meno per la truppa biancorossa che ha preparato con maggiore tranquillità il match di questa sera. Un punto a favore degli uomini del tecnico argentino che potrebbero quindi avere la meglio, lunga, sotto l’aspetto fisico. Basterà per vincere contro Ancelotti? Diciamo che i presupposti ci sono tutti.

Certo, la vittoria della Supercoppa potrebbe senza dubbio aver dato linfa ai Blancos, che sanno bene che un derby è sempre un derby e che quindi non si può minimamente prendere sotto gamba. Soprattutto se ne hai già perso uno nel corso della stagione. I tifosi da quelle parti sono esigenti, abituati a vincere, e soprattutto non sono mai sazi. Lo sa bene il tecnico italiano, che manderà in campo la migliore formazione possibile cercando di giocarsela fino all’ultimo secondo.

Come vedere Atletico Madrid-Real Madrid in diretta tv e streaming

La partita Atletico Madrid-Real Madrid, in programma giovedì 18 gennaio alle 21:30 è valida per gli ottavi di finale di Coppa del Re. In Italia il canale Youtube “Cronache di Spogliatoio” ha acquisito i diritti della manifestazione e manderà alcuni match in diretta streaming. Atletico Madrid-Real Madrid è una di quelle inserite nel palinsesto quindi, in Italia, si potrà vedere tranquillamente in streaming.

Il pronostico

Di certo sia Atletico che Real Madrid troveranno la via della rete nel corso dei 90 minuti. Per quanto detto in precedenza ci sembra favorita la squadra di Simeone, anche e soprattutto in caso di supplementari: la freschezza atletica potrebbe fare decisamente la differenza.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Real Madrid

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Gimenez, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Saul, Lino; Morata, Griezmann.

REAL MADRID (4-2-3-1): Lunin; Carvajal, Rudiger, Fernandez, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Joselu, Vinicius.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1