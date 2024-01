Unionistas-Barcellona, Coppa del Re: streaming, formazioni, pronostici

Unionistas-Barcellona è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa del Re. Streaming, probabili formazioni, pronostici

Da un lato c’è una squadra che vive un sogno, dopo aver eliminato il Villarreal. Dall’altro ce n’è una che ha bisogno di rialzarsi dopo la legnata presa contro il Real Madrid in Supercoppa di Spagna. Insomma, animi diversi per Unionistas e Barcellona, che nella serata di giovedì si affrontano per gli ottavi di finale della Coppa del Re.

I padroni di casa sono abituati a giocare contro il Barcellona: il fatto è che è quello B, cioè la seconda squadra catalana. Cambia tutto, ovvio, e nonostante Xavi abbia in mente un massiccio turnover ci sono davvero pochissime discussioni su chi vincerà questa partita. Non ce n’erano prima della finale di Supercoppa, figuriamoci adesso dopo che il Barcellona ha perso contro gli acerrimi rivali di Ancelotti ed ha subito bisogno di mettersi alle spalle la situazione.

Forse per i catalani non ci poteva essere impegno migliore: contro una formazione abbordabile che non può creare proprio nessun tipo di difficoltà. Sarà comunque un buon banco di prova per la truppa di Xavi, che ha ovviamente un solo risultato a disposizione.

Come vedere Unionistas-Barcellona in diretta tv e streaming

La partita Unionistas-Barcellona, in programma giovedì 18 gennaio alle 19:30 è valida per gli ottavi di finale di Coppa del Re. In Italia il canale Youtube “Cronache di Spogliatoio” ha acquisito i diritti della manifestazione e manderà alcuni match in diretta streaming. Unionistas-Barcellona è una di quelle inserite nel palinsesto quindi, in Italia, si potrà vedere tranquillamente in streaming.

Il pronostico

In un match da almeno tre reti complessive che arriva dopo la scoppola nella finale di Supercoppa, il Barcellona può solo vincere e anche giocare bene, per cercare di mettersi alle spalle la delusione. Difficilmente i padroni di casa riusciranno a trovare la via della rete, chi scenderà in campo tra i catalani avrà la voglia di dimostrare di essere appunto un giocatore che ci può stare in questa rosa. Partita che, infine, si potrebbe anche sbloccare nella prima parte di gara.

Le probabili formazioni di Unionistas-Barcellona

UNIONISTAS (4-2-3-1): Martinez; Camus, Mayor, Gimenez, Jimenez; Nespral, Villar; Planas, Serrano, Gomez; Slavy.

BARCELLONA (4-3-3): Pena; Fort, Kounde, Christensen, Balde; Lopez, Romeu, Pedri; Torres, Roque, Felix.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3